Изможденный вид онкобольной: Старшенбаум с капельницей вызвала оторопь

28-летняя артистка напугала поклонников внешним видом. Ирина Старшенбаум объяснила внезапные перемены во внешности.

Знаменитость показала снимок, на котором запечатлена на больничной койке. Рядом с Ириной Старшенбаум можно заметить стойку с капельницей.

Актриса объяснила, что кадр был сделан на съемках нового сериала "Инсомния". Ирине досталась роль девушки Ани. Героиня знаменитости борется с онкологическим недугом. Персонаж, по словам Старшенбаум, потерял смысл жизни. Единственная ниточка, удерживающая Анну на этом свете, – близкий человек, вселяющий в нее силы.

Внешность актрисы на фото напугала пользователей Сети. Гримерам удалось придать красавице-артистке изможденный вид. Ирина Старшенбаум предстала перед камерой с короткими, всклокоченными волосами, бледным лицом и синяками под глазами.

"Не узнала сначала Вас, Ирина, вот это перевоплощение (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я аж сначала испугался, увидев фото Слава богу, что это просто перевоплощение", "это точно она? это ее настоящее фото щас?" – оторопели интернет-пользователи.

Ирина Старшенбаум сообщила также, о Международном дне борьбы с раком у детей, который прошел недавно. Артистка напомнила о необходимости помогать благотворительным фондам, которые занимаются раковыми больными. Сама Ирина Старшенбаум довольно давно сотрудничает с организацией "Подари жизнь" актрисы Чулпан Хаматовой.