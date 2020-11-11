У Старшенбаум начались проблемы со здоровьем после скандала с Корчевниковым

Позднее артистка попыталась оправдаться за свои слова, и случится скандал. Она обвинила Владимира Корчевникова и редакторов программы в том, что они переврали многие факты.
По словам звезды сериала "Психологини", с первых минут шоу ведущий говорил про нее только ложь. Анна Старшенбаум записала видеообращение, отметив, что "Судьбу человека" пора закрыть из-за бесовщины.
В личном блоге актриса продолжила борьбу против недобросовестных СМИ, которые "растащили" на цитаты ее слова из программы на "России-1". Звезда пытается добиться того, чтобы пресса не распространяла о ней неправду. При этом в суд звезда обращаться не планирует, так как считает, что с помощью огласки сможет добиться справедливости.
В среду, 11 ноября, Анна Старшенбаум в своем инстаграм-аккаунте опубликовала скриншот с текстом очередного издания, которое рассказало о ее желании покончить с собой из-за измены любимого мужчины. По словам актрисы, у нее из-за стресса начались проблемы со здоровьем.
Анна Старшенбаум заявила, что несколько дней назад она отравилась неизвестно чем. Оказалось, что слегла не только звезда сериалов, но и ее сын.
"Я признаться не исключаю что нервы последней недели сказались (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметила артистка.
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