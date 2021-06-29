После загула на дне рождения мужа Пугачева пропала с радаров

Российская певица Алла Пугачева пропустила важное семейное мероприятие. Она не явилась на крестины внучки.

В Сети появились фотографии с крестин Аллы Пугачевой-младшей, внучки Примадонны. Девочка родилась у племянника Аллы Борисовны Евгения, которому она в свое время помогала справиться с тяжелыми временами.

Артистка оплатила сыну Евгения лечение от наркотической зависимости и помогла ему пережить стресс. Со временем Евгений встал на путь истинный и создал семью. Свою дочь он назвал Аллой в честь знаменитой двоюродной бабушки.

Крестными девочки стали друзья семьи племянника Пугачевой – Марта и Алексей. Об этом в своих соцсетях написала невестка Примадонны Гузель Пугачева. Она опубликовала серию фото с крестин маленькой Аллы. Она рассказала, как прошла церемония, и какие наставления дал ей батюшка.

Поклонники звездного семейства отмечают невероятное сходство Аллы Пугачевой-младшей со звездой отечественной эстрады. У нее такие же серо-голубые глаза и черты лица.

На крестинах Примадонны не было. Вероятно, ее просто не стали звать в столь неспокойное время. А может быть Алла Борисовна еще не отдохнула после шумного загула на дне рождения мужа, шоумена Максима Галкина.