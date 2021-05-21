Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Убитая горем Алентова появилась на траурном мероприятии
Тощая Боярская всполошила народ своим видом
Народ в ужасе от преображения детей Киркорова: Как мерзко видеть такое
"Интим обязательно будет": 67-летняя Успенская призналась о связи с 41-летним Агаларовым
партнеры
Пятница
21 мая
Лента новостей
10:28
В Индии потерпел крушение самолет
10:26
Порядок назначения пенсий и пособий в России изменится с 1 июня
10:24
"Открыта для новых отношений": одинокая Джоли готова к новой любви
10:23
В Новосибирске поймали наркокурьера-пенсионерку
10:13
"Психически больная мразота!": разъяренная Лолита сорвалась из-за Собчак
10:00
Умер известный художник
09:50
В аварии с грузовиком на МКАД пострадал человек
09:49
Дочь тяжелобольной Заворотнюк сделала заявление о материнстве
09:28
"Больно то как!": убитый горем Домогаров рассказал о смерти любимой женщины
09:14
"Искусала мне все тело": Солнцев пожаловался на приревновавшую его жену-пенсионерку
08:48
Баснословные деньги: Лорак серьезно пострадала после секс-скандала с Меладзе
08:38
Политолог Денисов: Зеленский сдулся как проект
08:37
"Все мокрое": раздевающаяся Волочкова вызвала пересуды
06:51
Продолжение следует: чем закончился второй сезон сериала "Ничто не случается дважды"
04:11
Каменских откровенно о ссоре с Потапом: Не представляете, что мы вытворяли
02:37
"Чувствовала ее на ноге": пчелы облепили парализованную от страха Джоли
00:04
"Я решился": стало известно о сенсационном возвращении Шварценеггера
21:46
Разочаровавшиеся в Зеленском украинцы предпочли Кучму – социологический опрос
21:19
В Москве катавшаяся на качелях школьница получила перелом
21:05
В Москве водитель на каршеринге влетел в пешехода
20:40
Подозреваемого в грабеже жителя Челябинска убила жена
20:22
Дочь онкобольной Заворотнюк сорит деньгами ради нарядов
19:58
Мать Манукяна бросилась в ноги Пугачевой: Я сейчас заплачу
19:49
Страшно за него: пристрастившийся к алкоголю Мэттью Перри ужаснул своим видом
19:42
Рапунцель из "Дома-2" экстренно госпитализировали после ужина со стриптизером
19:31
Число просмотров онлайн-трансляций первого дня марафона "Новое Знание" превысило 5 млн
19:30
В Химках ликвидировали незаконный игорный клуб
19:18
Партия Порошенко: приговор Украине – дилетантизм и некомпетентность Зеленского
18:56
Разговор Лаврова и Блинкена показал прогресс в отношениях России и США – эксперт Данюк
18:36
"Я устал от этого": измотанный Киркоров взвыл на "Евровидении-2021"
18:36
"Это был продуманный шаг": изувечившую себя дочь Борисовой вывели на чистую воду
18:22
Россияне усомнились в способности Байдена говорить с Путиным публично: Боится проиграть
18:13
Отказ Зеленского дать характеристику Путину объяснили: Очередная подача для Запада
17:57
"Все обрушилось": пропавшая с экранов Ольга Будина рассказала о беде
17:52
Безутешный супруг рассекретил детали похорон звезды "Приключений Буратино"
17:48
В Алтайском крае фельдшер скорой погиб при ДТП
17:48
Познер обнародовал сенсационную правду о Ельцине
17:17
"В очень активном поиске": бесстыжая Бузова выставила зад напоказ
17:07
Зеленский: Украина не находится в приоритете у стран Евросоюза
17:01
Кожа и блонд: кардинально сменившая имидж Климова превратилась в звезду "Содержанок"
16:58
"Не то, что ты подумал": оказавшаяся в постели с девушкой Арзамасова оправдалась перед Авербухом
16:44
"Меня это разрушает": Семенович поделилась наболевшим с россиянами
16:40
Кузбассовец убил и расчленил своего знакомого
16:24
Меган Маркл и принц Гарри получили смачный плевок в важный день
16:21
Путин пообещал "выбить зубы" желающим покуситься на богатства России
16:20
После тайной свадьбы 53-летняя Воробей готовится стать матерью
16:14
57-летний Александр Домогаров сообщил о свадьбе
16:01
"Люблю. Ценю": Клявер признался в чувствах к Польне
15:53
"Колхозная бабушка": живущую с миллиардером Водянову разнесли за нелепый вид
15:37
Шура вернулся к бросившей его матери после страшного предательства
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Жизнь разделилась на до и после": страшное испытание настигло дочь Спартака Мишулина
Прошедшая в финал певица Manizha заявила о травле на "Евровидении-2021"
Скрывала до последнего: установлена личность знаменитого любовника Манижи
"Неприятно, грязно": племянник Янковского разнес вляпавшуюся в секс-скандал Проклову
"Колхозная бабушка": живущую с миллиардером Водянову разнесли за нелепый вид
"Думать надо головой": Пригожин откровенно высказался об оказавшейся на улице родне
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Искусала мне все тело": Солнцев пожаловался на приревновавшую его жену-пенсионерку

"Искусала мне все тело": Солнцев пожаловался на приревновавшую его жену-пенсионерку

Гоген Солнцев пожаловался на горячий нрав Екатерины Терешкович.
прочитано 440 раз

Артист рассказал поклонникам в своем инстаграм-аккаунте о конфликте с супругой. Дело в том, что женщина приревновала 40-летнего возлюбленного к столичным работницам ЖКХ.

ПО ТЕМЕ

"Лишился заработка из-за старухи!": изувеченный Солнцев рассказал о беспощадном избиении 66-летней женой

Гоген Солнцев в инвалидной коляске появился на телевидении после лечения в клинике

 Гоген (Илья) Солнцев

Гоген (Илья) Солнцев шоумен

Причиной стало совместное фото Гогена Солнцева с немолодыми труженицами. Шоумен ранее разместил в микроблоге снимок с дворничихами, которых поблагодарил за добросовестный труд. Он призвал жителей и гостей Москвы не мусорить в общественных местах.

Кадр не понравится Екатерине Терешкович, и она задала мужу жару. Гоген Солнцев показал жуткие следы укусов, которыми наградила его разъяренная темпераментная дама сердца.

"Искусала мне все тело, прям как собака", – поделился актер. Он недоумевает: как можно ревновать к такому безобидному фото? Можно предположить, что впредь Гоген Солнцев будет осторожнее, прежде чем обнародовать кадры с другими женщинами.

Отметим, что ссоры и скандалы в семье Гогена Солнцева – не редкость. Напомним, ранее артист пожаловался подписчикам в "Инстаграм", что его пожилая избранница начала заниматься виртуальным сексом за деньги.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 21 мая 2021, 09:14 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Голая и влажная: в Сеть попали эротические фото жены-старушки Гогена Солнцева

комментарии

Ответить:

666!!!
Пожаловаться Ответить
Раскалить два железных прута и вставить тебе в ааанннууусс и в ппппиииизззддддууу твоей старой шшшллллююююххххи!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Баснословные деньги: Лорак серьезно пострадала после секс-скандала с Меладзе

Все изменилось
Шоу-бизнес

Каменских откровенно о ссоре с Потапом: Не представляете, что мы вытворяли

Певица раскрыла правду

Шоу-бизнес

"Искусала мне все тело": Солнцев пожаловался на приревновавшую его жену-пенсионерку

Пожилая супруга изувечила шоумена
Шоу-бизнес

"Сексуальная и яркая": Басков прилюдно обласкал известную актрису

Артист признался в чувствах к коллеге

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+