"Искусала мне все тело": Солнцев пожаловался на приревновавшую его жену-пенсионерку

Артист рассказал поклонникам в своем инстаграм-аккаунте о конфликте с супругой. Дело в том, что женщина приревновала 40-летнего возлюбленного к столичным работницам ЖКХ.
Причиной стало совместное фото Гогена Солнцева с немолодыми труженицами. Шоумен ранее разместил в микроблоге снимок с дворничихами, которых поблагодарил за добросовестный труд. Он призвал жителей и гостей Москвы не мусорить в общественных местах.
Кадр не понравится Екатерине Терешкович, и она задала мужу жару. Гоген Солнцев показал жуткие следы укусов, которыми наградила его разъяренная темпераментная дама сердца.
"Искусала мне все тело, прям как собака", – поделился актер. Он недоумевает: как можно ревновать к такому безобидному фото? Можно предположить, что впредь Гоген Солнцев будет осторожнее, прежде чем обнародовать кадры с другими женщинами.
Отметим, что ссоры и скандалы в семье Гогена Солнцева – не редкость. Напомним, ранее артист пожаловался подписчикам в "Инстаграм", что его пожилая избранница начала заниматься виртуальным сексом за деньги.
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