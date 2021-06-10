Скандальное заявление Солнцева вывело из себя россиянок

В своих социальных сетях Гоген Солнцев высказался на тему безвкусной одежды русских женщин.

Скандальный артист и блогер часто оказывается в центре бурных обсуждений. Сегодня на личной странице в Инстаграм Солнцев опубликовал гневный пост, в котором осудил россиянок за неопрятный внешний вид и безвкусицу.

Гоген недоумевает от того, что после 45-ти лет многие женщины перестают заботиться о красоте и теряют чувство стиля. Шоу-мен в ужасе от того, что россиянки в возрасте перестают привлекать молодых людей и модно одеваться, а также теряют былой вкус.

Также Солнцев удивляется, что в какой-то момент женщины начинают отдавать предпочтение комфортной и сезонной одежде, а не стильной и эстетичной.

"В какой момент они стали лошмахнатками в драных лохмотьях? А вы в каком возрасте поняли, что выбираете в магазине куртку не модную, а теплую?", – язвительно высказался шоу-мен.

В комментариях под публикацией разразилась дискуссия. Некоторые поддержали Гогена и посмеялись вместе с ним. Однако большая часть подписчиков осудила Солнцева за дерзкое высказывание. По их мнению, шоу-мену должны быть все равно, кто во что одевается. Также фолловеры подчеркнули, что в большинстве случаев женщинам не хватает финансовых средств для того, чтобы выглядеть стильно.

"Это зависит не от возраста, а от финансовой возможности", "Ты лучше следи, как твои бабушки одеваются", "Женщины с годами становятся мудрее. Тратят деньги на более необходимое, чем тряпки", – ответили подписчики.

Напомним, что недавно Гоген Солнцев раскритиковал желание Бузовой стать арбитром на Чемпионате мира по футболу. Шоу-мен убежден, что сперва Ольге нужно стать профессиональной певицей, а уже после задумываться о новой сфере деятельности.