"Жалко ее": Тарасов заявил о воссоединении с Бузовой после нашумевшего развода

Дмитрий Тарасов рассказал, что недавно сам инициировал общение с бывшей женой. Все началось зимой.

Неожиданно для многих футболист снова вернулся к обсуждению скандального развода. Он шутливо отметил, что супруга от него отписалась на один день, чтобы не слышать все то, что он будет говорить об Ольге Бузовой. Сперва спортсмен решился "наглядно показать", почему они расстались. Так, около своей фотографии он вставил кадр с женой и двумя детьми, а около фото экс-избранницы – кадр со сцены в вызывающем наряде.

Дмитрий Тарасов сообщил, что ему до сих пор приходят негативные сообщения относительно того, что в момент конфликта он отобрал у Ольги автомобиль. Футболист отметил, что подобная реакция не удивляет его, он понимает все свои ошибки и готов отвечать за поступки.

На этом бывший супруг Ольги Бузовой не остановился. Он подчеркнул, что недавно связался с певицей по одному важному поводу и предложил поклонникам догадаться, что послужило причиной. Они тут же поняли, что речь шла о расставании дивы с Давидом Манукяном. "Стало жалко ее", – вздохнул он.

По словам Дмитрия Тарасова, он согласовал диалог с бывшей женой со своей нынешней избранницей. Ольга Бузова ответила на сообщение в "Инстаграме", после чего они договорились о воссоединении. Подробности встречи футболист пока не озвучил.