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Шоу-бизнес
"Жалко ее": Тарасов заявил о воссоединении с Бузовой после нашумевшего развода

"Жалко ее": Тарасов заявил о воссоединении с Бузовой после нашумевшего развода

Дмитрий Тарасов рассказал, что недавно сам инициировал общение с бывшей женой. Все началось зимой.
прочитано 1032 раза

Неожиданно для многих футболист снова вернулся к обсуждению скандального развода. Он шутливо отметил, что супруга от него отписалась на один день, чтобы не слышать все то, что он будет говорить об Ольге Бузовой. Сперва спортсмен решился "наглядно показать", почему они расстались. Так, около своей фотографии он вставил кадр с женой и двумя детьми, а около фото экс-избранницы – кадр со сцены в вызывающем наряде.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

Дмитрий Тарасов сообщил, что ему до сих пор приходят негативные сообщения относительно того, что в момент конфликта он отобрал у Ольги автомобиль. Футболист отметил, что подобная реакция не удивляет его, он понимает все свои ошибки и готов отвечать за поступки.

На этом бывший супруг Ольги Бузовой не остановился. Он подчеркнул, что недавно связался с певицей по одному важному поводу и предложил поклонникам догадаться, что послужило причиной. Они тут же поняли, что речь шла о расставании дивы с Давидом Манукяном. "Стало жалко ее", – вздохнул он.

По словам Дмитрия Тарасова, он согласовал диалог с бывшей женой со своей нынешней избранницей. Ольга Бузова ответила на сообщение в "Инстаграме", после чего они договорились о воссоединении. Подробности встречи футболист пока не озвучил.

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Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 30 июня 2021, 10:44 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

На кого Тарасов променял Бузову

комментарии

Ответить:

Гость785497
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Оставьте парня в покое. Не надоело писать эту чушь?
Гостья
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«Заразила пол эстрады»: Бузова отпугивает мужчин венерическими заб
Распущенное сексуальное поведение Ольги в молодости обернулось букетом ЗППП и одиночеством в зрелом возрасте, подозревает Сеть.
Бузова отпугивает мужчин венерическими заболеваниями.
коллеги Бузовой по реалити-шоу известно минимум о двух некогда любовниках поп-дивы: актеры Дмитрий Нагиев и Михаил Галустян. Распущенную сексуальную жизнь Ольга освоила еще в статусе участницы «Дома-2», и даже обручальное кольцо не смогло ее образумить. Условия расставания певицы с Тарасовым были простыми: ей – статус пострадавшей стороны, ему – дор
Гость780861
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Гость782737
а ты рядом стояла? Откуда ж вы такие дуры берётесь?
"Умная " смотри про проститутку бузову Порно от Бузовой ,"Бузова продолжает шокировать порно фото сессией" это визитка от Бузовой для клиентов в притоне А так если защищаешь шваль,надо больше знать её прошлое Какие статьи ,сейчас укажу ,огромное количество из разных уважаемых изданий писали про проститутку и её развратную жизнь
Гость780861
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бузова может долго,упорно издеваться над людьми Это понятно ,ясно, как она своим шавкам ,пешкам поклонницами до сих пор дает указание доставать любым мерзким способом семью Тарасова ,эта <цензура> умеет устраивать пытки ,неприятности ,зная что её приближенные , на задних лапках ходят перед ней,сделают все ,ТАК извращенка бузова устроила неприятность для Тарасова ,эти псины писали, его тренеру , гадкие ,даже угрожающие смс ,,что он взял Диму к себе в команду ,все это обсуждалось на ТВ
Гость782737
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Гостья
Совсем надо быть идиотом ,чтобы опять связать свою жизнь с идиоткой бузовой или он забыл, как вытаскивал пьяную бузову из питейных заведений, как она не приходила ночами домой,как принесла сифилис в супружескую постель , правда, здесь муж был не единственной жертвой ,ещё пол эстрады лечились после тесного контакта с проституткой
а ты рядом стояла? Откуда ж вы такие дуры берётесь?
Гостья
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Совсем надо быть идиотом ,чтобы опять связать свою жизнь с идиоткой бузовой или он забыл, как вытаскивал пьяную бузову из питейных заведений, как она не приходила ночами домой,как принесла сифилис в супружескую постель , правда, здесь муж был не единственной жертвой ,ещё пол эстрады лечились после тесного контакта с проституткой
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