Косички и экстрим: отчаявшуюся Бузову заподозрили в подражании известной актрисе

Совсем недавно Ольга Бузова сменила образ: она стала яркой блондинкой. Однако на этом преображение не завершилось.

Теперь поющая ведущая прибыла в Африку, чтобы сняться в экстремальной программе. Артистка пожаловалась, что добиралась до места назначения около суток. Она сделала три пересадки и сильно устала. Однако увиденное стоило того. Неугомонная знаменитость практически сразу отправилась на экскурсию, где ее ждали дикие животные и чарующие виды.

Сперва Ольга Бузова поехала на сафари, а затем стартовали и съемки нового шоу. Все детали программы пока держат в строжайшем секрете, но один момент артистка все-таки случайно продемонстрировала публике. Оказалось, что вместо длинных крупных локонов ведущей сделали игривые афрокосички. Видимо, создателям проекта такое решение показалось более колоритным.

Однако звезде тут же прилетело от поклонников за новый имидж. Многие вспомнили, что зимой Ольга рассказывала, как сильно любит программу "Последний герой". Тогда она отметила, что является фанаткой шоу и была бы не против занять место Яны Трояновой. Видимо, все сбылось почти так, как загадала дива, но проект может быть даже более успешен, чем предыдущий.

Пользователи вспомнили, что светловолосая актриса тоже вела передачу с дредами. Они тут же заподозрили Ольгу Бузову в том, что она пытается подражать Яне Трояновой, а потому попросила слегка трансформировать ее прическу.

