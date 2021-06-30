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Шоу-бизнес
Михалкова публично освистали за нападки на актрису Бузову

Михалкова публично освистали за нападки на актрису Бузову

На днях Никита Михалков в авторском шоу "Бесогон" высказался по поводу недавнего появления Ольги Бузовой на подмостках МХАТ им. Горького.

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Как и следовало ожидать, режиссер негативно воспринял решение Эдуарда Боякова пригласить в спектакль выпускницу шоу "Дом-2". Особое непонимание звезды вызвал тот факт, что худрук прямо признал, что позвал поющую ведущую ради хайпа.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Никита Сергеевич Михалков

Никита Сергеевич Михалков кинорежиссёр, актёр, сценарист и продюсер

Никита Михалков прошелся и по личности Ольги Бузовой. Режиссер уверен, что своим появлением в театре поющая ведущая оскорбила профессионалов, которые оказались вынуждены делить сцену со скандальной дивой. По словам актера, руководство МХАТа буквально плюнуло в зрителей, которые разбираются в искусстве.

Правда, мнение пользователей Сети слегка разделилось. Некоторые встали на сторону прославленного режиссера, другие же, наоборот, поддержали Ольгу Бузову. Зрители освистали Никиту Михалкова за нападки на артистку, отметив, что таким образом он стремится заработать и урвать свою долю хайпа.

"Настафигела эта Бузова... уберите ее куда-нибудь (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Михалков прав на 100 процентов! МХАТ оскорбили появлением Бузовой! Ей только на дешевых шоу выступать! Дом 2 – ее уровень! Полный беспредел с ней устроили! Гнать в шею таких "артисток"! Даже уборщицей там ей не место осквернять великие подмостки сцены!", "Старый Михалков помоит беззащитную Оленьку, чтобы заработать на "избиении" талантливой певицы и актрисы, ярко ворвавшейся в нафталиновый склеп российского шоу-бизнеса! Предлагаю изгнать усатого!" – написали в комментариях.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 июня 2021, 04:11 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Никитоз в теме.
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афтырша текста слабенько пуканула в лужу.
Гость783767
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Автор не в своём уме, наверное. Иначе, не писала бы такой бред.
Гость788728
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Освистали Михалкова - в чьем больном воображении? Неутомимо освистывать нужно эту тупую безголосую уродливую акобы певицу/актрису, которую везде проталкивает своими не слишком праведно нажитыми деньгами ее спонсор - любитель, его же словами, худых дам - оплывший Митрофанов. Она и в правду искуссница - ублажать такого пузытого дебила!
Гостья
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У твари полно подкупленных защитников ,так они ВЕЗДЕ на любом мероприятие0где бездарь выступает там эти прикормленные людишки, что за деньги ,твари сделают ,что угодно ,чтобы лживо поддержать ,устроить аншлаг бурно аплодировать, ,а что за деньги эти твари не сделают Тупорылые готовы на все чтобы получить за эту бездарную потому что так легко и просто поорал ,защитил,соврал ,а деньги в кармане ТВАРЬ АВТОР сгинь облей себя <цензура>
,нет лучше переспи с дебилкой бузовой и чтобы она как всегда была заразной жаль ,что автор женщина
гость
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Что за чушь ,зачем Михалкову хайп и тем более от Бузовой Великому актеру и режиссеру не нужно от проститутки , с её накрученных подписчиков каких то знаков внимания от зрителей Сейчас даже выход с Маликовым на сцену, его поклонники своего кумира осудили,что он вышел с дебилкой Что за тупорылый написал такую чухню? сейчас пиариться бузовой,что в навозе вывалиться Что за ерунду могут писать дебилы за деньги,чтобы <цензура> алкоголичку ХОТЬ как то вытащить из <цензура> Автор очнись или тебя заставили писать под дулом пистолета ? ИЛИ ты тупой дебил
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