Михалкова публично освистали за нападки на актрису Бузову

На днях Никита Михалков в авторском шоу "Бесогон" высказался по поводу недавнего появления Ольги Бузовой на подмостках МХАТ им. Горького.

Как и следовало ожидать, режиссер негативно воспринял решение Эдуарда Боякова пригласить в спектакль выпускницу шоу "Дом-2". Особое непонимание звезды вызвал тот факт, что худрук прямо признал, что позвал поющую ведущую ради хайпа.

Никита Михалков прошелся и по личности Ольги Бузовой. Режиссер уверен, что своим появлением в театре поющая ведущая оскорбила профессионалов, которые оказались вынуждены делить сцену со скандальной дивой. По словам актера, руководство МХАТа буквально плюнуло в зрителей, которые разбираются в искусстве.

Правда, мнение пользователей Сети слегка разделилось. Некоторые встали на сторону прославленного режиссера, другие же, наоборот, поддержали Ольгу Бузову. Зрители освистали Никиту Михалкова за нападки на артистку, отметив, что таким образом он стремится заработать и урвать свою долю хайпа.

"Настафигела эта Бузова... уберите ее куда-нибудь (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Михалков прав на 100 процентов! МХАТ оскорбили появлением Бузовой! Ей только на дешевых шоу выступать! Дом 2 – ее уровень! Полный беспредел с ней устроили! Гнать в шею таких "артисток"! Даже уборщицей там ей не место осквернять великие подмостки сцены!", "Старый Михалков помоит беззащитную Оленьку, чтобы заработать на "избиении" талантливой певицы и актрисы, ярко ворвавшейся в нафталиновый склеп российского шоу-бизнеса! Предлагаю изгнать усатого!" – написали в комментариях.