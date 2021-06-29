"Складки на животе и грудь налилась": опухшая Бузова вызвала оторопь

Ольга Бузова в личном блоге показала виллу, на которой проведет целый месяц.

После того как звезда отказалась от места телеведущей шоу "Дом-2", поползли слухи, что ТНТ готовит для нее персональный проект. Судя по всему, это действительно так, ведь пару дней назад артистка улетела на съемки.

В личном блоге Ольга Бузова показала рум-тур по особняку, в котором живет. По словам телеведущей, в доме ужасно холодно по ночам, поэтому ей приходится спать под несколькими одеялами. Вероятно, работа над новым проектом проходит в стране за экватором, так как в это время там сейчас зима и стоит прохладная погода.

На видео Ольга Бузова предстала в коротком топике и шортиках на высокой талии. Артистка показала свою спальню, ванную комнату и террасу. Правда, подписчиков больше заинтересовал внешний вид звезды. Многие отметили, что девушка сильно поправилась, и это уже не скрыть. Другие же уверены, что все дело в алкоголе, из-за которого Ольга Бузова сильно опухает.

"Ты перестала пить вино по утрам? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Коньяк согреет!", "Стройняшка в 75 кг", "Наконец ноги без фотошопа …. Видно необъятные ляжки", "Оля потолстела что ли?", "Ну волосы понятно – нарастила... а такие ляхи нажористые откуда?", "Бабульку из себя сделала какую то", "Оля ты поправилась", "Все заметили, что она поправилась? Наверное коньяк хлещет", "Складки на животе и грудь налилась", – написали в комментариях.

