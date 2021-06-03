Проигравшая Питту в суде Джоли пригрозила вывести его на чистую воду

Судебные разбирательства между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли за опеку над детьми длятся уже пять лет.

Прошлым летом появилась надежда на то, что спор между бывшими супругами решатся мирно. Однако уже в августе стало известно, что актриса намерена отстранить от дела судью Джона Одеркирка, но ей не удалось этого сделать.

Неделю назад Одеркирк вынес решение в пользу Брэда Питта, предписав паре совместную опеку над пятью детьми (шестой – Пакс – уже стал совершеннолетним). По сообщениям инсайдеров, такой расклад не устроил Анджелину Джоли. Теперь она намерена вновь обратиться в суд, чтобы все-таки лишить бывшего мужа возможности быть равным родителем.

Анонимные источники сообщают, что актриса крайне разочарована подобным исходом дела. Звезда утверждает, что это еще далеко не конец, и надеется вывести отца своих детей на чистую воду.

Брэд Питт, естественно, наоборот, счастлив, что в их договор об опеке внесут значительные изменения. Голливудский актер понимает законное право 45-летней Анджелины Джоли на обжалование решения, но все же не позволит ей диктовать условия. 57-летний артист отметил, что его дверь всегда открыта для Энджи, если та все же захочет обсудить все мирно.

Напомним, Брэд Питт и Анджелина Джоли познакомились на площадке фильма "Мистер и миссис Смит" в 2005 году. У них завязался роман на съемочной площадке, и ради партнерши по картине актер оставил Дженнифер Энистон.