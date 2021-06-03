"Не ведает, что творит": Разин предупредил проигравшего суд Шатунова о больших неприятностях

Андрей Разин рассказал о том, что певец нарушает авторские права, из-за чего у него могут быть огромные проблемы.

По словам продюсера, Юрий Шатунов в первый день лета все же проиграл дело, лишившись права петь композиции "Ласкового мая". Но, несмотря на запрет, артист продолжает это делать.

Андрей Разин уверен, что нарушающему авторские права исполнителю грозят серьезные неприятности с законом. Он напомнил, что права на песни группы принадлежат американцам. Продюсер добавил, что просил их дать право и Юрию Шатунову.

Однако певец не согласился на такое предложение, надеясь стать единственным правообладателем. Андрей Разин признался, что расстроен случившимся, и ему жаль бывшего коллегу по коллективу.

По словам Андрея Разина, если Юрий Шатунов будет и дальше игнорировать решение суда, то американцы могут позариться на его дом в Германии. "Он не ведает, что он творит", – посетовал продюсер. Кроме того, он отметил, что певец подставляет не одного себя, но и всех причастных к его выступлениям.

Напомним, Андрей Разин пять лет назад продал музыкальной компании исключительные права на песни "Ласкового мая" за почти миллион долларов. Но чтобы фирма могла получать прибыль от песен, необходимо было, чтобы все исполнители подписали договор на передачу прав. Юрий Шатунов отказался это делать.

