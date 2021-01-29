Шатунов выставил на посмешище Разина в суде

Андрей Разин подал в суд на Юрия Шатунова после эфира шоу "Привет, Андрей!" от 28 декабря 2019 года. Тогда певец пожаловался находящимся в студии народным артистам, что продюсер группы "Ласковый май" пытается запретить ему исполнять хиты "Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер"... Также Шатунов отметил, что Разин ездит с концертами по стране, где открывает рот под его фонограмму.
Оскорбленный продюсер обратился с иском в Нагатинский суд Москвы. Разин был намерен защищать свои честь и достоинство. В качестве ответчика пришлось выступать не только Шатунову, но и представителям телекомпании "Россия 1", которое транслирует шоу "Привет, Андрей!".
Разин пытался взыскать с певца 10 тысяч рублей как компенсацию, а также добиться от телевизионщиков удаления записи скандального эфира и опровержения. По словам адвоката Асель Мухтаровой-Казарновской, Андрей на протяжении года уточнял требования, но так и не добился своего.
В итоге суд встал на сторону Юрия Шатунова. Таким образом, певец выставил на посмешище открывающего рот под его фонограмму Андрея Разина. А каждый здравомыслящий человек наверняка задался вопросом: неужели продюсер не смог спеть вживую перед судьей, чтобы доказать обратное?
Популярные темы форума
России грозит революция?..
Кого накзаывали в детстве? И как это аукнулось сейчас?
Я старая и я этого не боюсь и не стесняюсь
Массовые аресты
Была тема о дворцах. Теперь другая. А вы бы хотели жить нормально. И как вы это видите??
Ната и Мишель ГОВЁЁШКИНЫЫ!
Старые ВОНЮЮЮЧКИ ЗАГАДИЛИ ФОРУМ!!!
Не могу похудеть
Нату в игнор
Бари Алибасов снова в топе новостей.