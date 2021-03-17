"Были нарушены права": обиженный Разин устроил разборки с Малаховым

Андрей Разин поведал в своем инстаграм-аккаунте, что правообладатели хитов знаменитой группы намерены судиться с передачей Андрея Малахова. Шоумен сообщил, что этими делами будет заниматься американская компания.
Причиной конфликта стал свежий выпуск шоу "Привет, Андрей!" телеканала "Россия 1", посвященный "Ласковому маю". Андрей Разин заявил, что гости передачи лишь очерняют имидж группы.
Также он пригрозил раскрыть подробности личной жизни Андрея Малахова, если тот выпустит шоу о коллективе в эфир. Выпуск показали по ТВ. И теперь Андрей Разин заявил, что были нарушены права компании.
Напомним, Андрей Разин пять лет назад продал музыкальной компании исключительные права на песни "Ласкового мая". Цена вопроса составила около миллиона долларов. Но чтобы фирма могла получать прибыль от песен, необходимо было, чтобы все исполнители подписали договор на передачу прав. Юрий Шатунов отказался это делать.
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