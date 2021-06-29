Галкину предрекли неблагополучную старость из-за ненасытности Пугачевой

Максим Галкин и Алла Пугачева вместе уже долгие годы. Последнее время семью обеспечивает юморист.

Несколько лет назад Примадонна объявила о завершении карьеры. Она лишь изредка дает концерты "для избранных" или выступает на закрытых вечеринках. Вероятно, большую часть расходов по обеспечению семьи на себя взял Максим Галкин.

Скорее всего, содержание роскошного замка и воспитание двоих детей обходятся недешево. Многие уверены, что и Алла Пугачева влетает ему в копеечку, ведь вряд ли артистка после выхода на пенсию решила отказаться от своих привычек – чего только стоят наряды, в которых она появляется на публике!

По мнению эксперта Юлии Финогеновой, Максиму Галкину уже пора начать откладывать себе на старость, ведь на хорошую пенсию от государства рассчитывать ему не стоит. Как отметила специалист, если артист зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, то после выхода на заслуженный отдых ему положен фиксированный ежемесячный доход.

Юлия Финогенова подчеркнула, что на "страховую" часть пенсии юморист может рассчитывать только в том случае, если в течение 25 лет он все-таки числится на каком-либо телеканале и в театре. "Если не хватает времени до минимального стажа, ничего страшного — тогда он будет получать от государства маленькую пенсию, социальную", – добавила специалист.