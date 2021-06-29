“Существуют серьезные проблемы”: в СМИ заговорили о болезни Пугачевой

Алла Пугачева редко появляется в своем личном блоге. Изредка звезда выкладывает фото с родственниками или близкими друзьями, которые приводят публику в восторг.

Артистка достаточно давно ушла в тень. Она практически не посещает светские мероприятия, а даже если и посещает, то выступать на них обычно отказывается. В соцсетях Примадонны тоже царит полный покой: трогательные снимки с Гарри и Лизой Галкиными, поздравления с днем рождения ближайших друзей, иногда архивные кадры, чтобы вспомнить различные этапы жизни.

Позитивный образ Аллы Пугаевой в "Инстаграм" давно никого не удивляет. На ее странице невозможно найти резкие высказывания или какой-либо другой скандальный контент. Только радость и гармония. Однако, как сообщает "Экспресс газета", недавно поклонники знаменитости начали серьезно переживать.

Подписчики вдруг задумались о том, что в жизни Примадонны могут существовать "серьезные проблемы", а самочувствие звезды якобы может быть не таким стабильным, как о нем говорят. Все дело в подписках артистки.

Сейчас на Аллу Пугачеву подписаны несколько миллионов человек. Публике стало интересно, за кем же следит сама знаменитость. В основном в этом списке значатся ее родственники и близкие люди: Кристина Орбакайте, Максим Галкин, Валентин Юдашкин, Игорь Николаев и многие другие. Однако среди прочих якобы были обнаружены сразу несколько аккаунтов с молитвами, а также профилей онлайн-батюшек, которые круглосуточно отвечают на насущные вопросы людей.

Именно этот момент взбудоражил поклонников и заставил задуматься о худшем. К таким методам обычно обращаются те, кто совсем отчаялись найти решение своей проблемы. Однако известно, что Алла Борисовна – человек верующий, воцерковленный. Возможно, все это лишь напрасные опасения поклонников, и Примадонна лишь интересуется подобными аккаунтами со стороны.