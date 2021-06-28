"Мне можно": всплыли кадры рыдающей в церкви Пугачевой

Крохотная внучка и тезка Аллы Борисовны покорила публику. Накануне прошла церемония крещения девочки.

Около десяти лет назад в семье Аллы Пугачевой произошла трагедия. Тогда скончался ее родной брат, Евгений. Примадонна активно участвовала в жизни его наследника, помогая ему пережить страшное. Не так давно племянник звезды женился, а десять месяцев назад у него появилась дочь. Было принято решение назвать ее в честь двоюродной бабушки.

На днях малышку впервые показали широкой публике. Теперь ее мама, Гузель Пугачева, активно публикует в "Инстаграме" снимки ребенка. В воскресенье состоялось крещение девочки. Ее крестной матерью стала актриса Анна Калашникова. В Сети появились кадры с места событий. Малышке пришлось совсем не по нраву происходящее, и в какой-то момент она расплакалась.

"Алла Пугачева тоже плачет. Мне можно, я маленькая", – трогательно подписала историю в "Инстаграме" родительница ребенка. Однако горе девочки быстро закончилось. На следующей фотографии она уже сидит на руках у папы и выглядит крайне довольной. В подписи к снимку сказано, что Владислав всегда знает, как успокоить дочь.

Напомним, первые снимки маленькой Аллы появились в Сети совсем недавно. Пользователи пришли в восторг от увиденного и активно отметили, что внучка невероятно похожа на свою звездную тезку, а также на ее дочь Лизу Галкину.