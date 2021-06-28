Возмущенная Пугачева плюнула в народ из-за карантина

В прошлом году из-за карантина многие начали общаться онлайн. Алла Пугачева не одобряет такой тенденции.

Сейчас примадонна редко покидает стены роскошного замка. Дело в том, что певица опасается коронавирусной инфекции, ведь для человека в возрасте она может стать смертельной.

При этом Алла Пугачева достаточно часто видится с друзьями, внуками и коллегами. Живое общение, по мнению артистки, никогда не смогут заменить современные технологии. Фатальное увлечение смартфонами и интернетом, как утверждает Алла Борисовна, ведет к разложению социума.

"Гаджеты никогда не заменят личного общения с внуками. Без него люди становятся тупыми. Именно человеческое общение очень важно", – заявила примадонна.

Также недавно в программе "Ты не поверишь" на телеканале "НТВ" репортеры задали Алле Пугачевой провокационный вопрос. Журналисты поинтересовались, как певица проводит свои будни и развивается. Артистка в свойственной ироничной манере ответила:

"Я уже развелась. И не один раз. Зачем мне развиваться? Мне достаточно того, что я знаю в этой жизни".

Напомним, что недавно Максим Галкин поделился личными фотографиями супруги. На них Алла Борисовна ярко отжигает. На торжестве по случаю дня рождения Галкина собрали многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Особенный фурор произвела примадонна, задрав платье, показав изящные ноги и начав зажигательно танцевать.