Горячая мамочка Меган Фокс прилюдно вывалила большую грудь

Меган Фокс, несмотря на наличие троих детей, прекрасно выглядит. Артистка следит за фигурой, вызывая зависть хейтеров и восхищение поклонников.
Звезда любит подчеркивать свою женственность и сексуальность смелыми нарядами. Она демонстрирует аппетитные формы в своем инстаграм-аккаунте. Так, недавно Меган Фокс разместила в микроблоге фото в полупрозрачной майке, через которую просвечивается ее грудь.
Теперь же актриса опубликовала снимок с возлюбленным. Они побывали на церемонии Billboard Music Awards 2021. Для выхода в свет знаменитость оделась в сексапильное платье, которое еле-еле прикрывало грудь. А через его нижнюю прозрачную часть были видны черные трусики.
Пользователи Сети засыпали актрису комплиментами. К слову, Меган Фокс часто рассказывает, как счастлива со своим бойфрендом. Она признавалась, что у них с певцом умопомрачительный секс. но, судя по всему, восхищения своего мужчины ей мало. Артистке нравится, чтобы, глядя на нее, обжигались взглядом и многочисленные фанаты.
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