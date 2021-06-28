"Деньги не пахнут": Михалков вылил ушат помоев на выскочку Милохина

Никиту Михалкову искренне возмутило появление юного тиктокера Дани Милохина на ПМЭФ.

В 2021 году 19-летний блогер стал одним из спикеров Петербургского международного экономического форума. В своем выступлении музыкант освещал тему бизнеса и блогинга, и надо признать, что сессия с его участием собрала настоящий аншлаг. Теперь выяснилось, что участие Дани Милохина в столь серьезном мероприятии крайне возмутило Никиту Михалкова.

75-летний режиссер высказал свое мнение о творчестве тиктокера в ютуб-шоу "БесогонTV". Михалков вспомнил известную фразу одного из римских императоров, который отметил, что деньги не пахнут и обложил налогом общественные туалеты. Режиссер признал, что эта фраза верна до сих пор. По мнению Никиты Сергеевича, именно по этой причине Милохина пригласили стать молодежным лицом Сбербанка. Личность юной звезды использовали для хайпа, и желаемый результат был достигнут.

Не меньшее негодование у режиссера вызвало и появление Ольги Бузовой на сцене легендарного МХАТа. Кинодеятель считает, что экс-ведущей "Дома-2" следовало бы работать продавать билеты, если уж ей захотелось работать в театре.

Напомним, что ранее появление звезды "ТикТок" на форуме высмеял и Иван Ургант. Телеведущий в ироничной форме отметил, что Даня Милохин как человек, который в 19 лет купил автомобиль за десять миллионов рублей, точно знает, как экономить.