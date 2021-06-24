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Шоу-бизнес
"Я жестко потею!": откровения брезгливого Милохина после ночи с ребятами

"Я жестко потею!": откровения брезгливого Милохина после ночи с ребятами

19-летний оренбургский тиктокер, рэп-исполнитель и музыкант Даня Милохин стал завсегдатаем премий и красных дорожек престижных музыкальных фестивалей. И каждый раз он эпатирует публику внешним видом – то придет в платье, то заявится в спортивном костюме, хотя все вокруг в вечерний туалетах.
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На юбилейный музыкальный фестиваль "Жара", который в эти дни с соблюдением всех правил и распоряжений проходит в "Крокусе", Даня приехал сразу после тренировки – в том же виде, что был и на фитнесе. "Мне не хотелось переодеваться и я подумал, что прикольный образ", – пояснил он. – А если я жестко потею, то включаю кондиционер или высовываю голову из машины". При этом юный артист без конца хихикал, выделывал акробатические сальто и пытался шутить, отвечая на просьбы о селфи: "Триста рублей!"

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Но что же в голове у этого юного героя сегодняшних дней? Чтобы узнать это, достаточно послушать, о чем и как он рассказывает. "Вчера мы сидели с ребятами и придумывали новый трек до четырех часов ночи... Нет, они придумали его, а мы записывали его пять часов. А потом я еще долго не спал. Ребята, ждите трек! Ребята, это разнос!" – смеется Милохин.

Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов

Рассказал певец и про немузыкальные увлечения. "Я открыл купальный сезон в бассейне, а вот открытые водоемы не люблю – очень брезглив, – улыбается Даня. – Я даже в море не купаюсь. Море же грязное, соленое, это все неприятно, волны, бе-е-е! Я люблю весну, когда солнце такое слабое – чуть прохладно, чуть тепло".

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Когда-то на эстраде бал правили Пугачева, Ротару, Аллегрова, Долина. Теперь пришло время Милохина. Значит ли это, что перед нами конфликт поколений? "Это очень индивидуальная штука, но я ни с кем не воюю, желаю, всем мира и процветания! Фу! – выдохнул Даня. – Спеть бы хотел со всеми, но больше всех – с Моргеном! (видимо, Моргенштерном – Прим. ред.)"

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Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов
Автор: 24 июня 2021, 11:00
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