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Шоу-бизнес
"Под чем оно?": корчащегося и хихикающего Милохина со стеклянными глазами отправили к наркологу

"Под чем оно?": корчащегося и хихикающего Милохина со стеклянными глазами отправили к наркологу

"Прежде были могучие дубы, а теперь мы видим одни только пни... Блестящих дарований теперь мало, это правда", – писал Чехов в пьесе "Чайка". Эти слова и сегодня, спустя 125 лет, кажутся актуальными, когда смотришь на состояние российской эстрады.
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Артистов, уровня Кобзона, Магомаева, Зыкиной, Хворостовского, больше уже не будет. Межвременье, в котором все мы оказались, когда прошлые кумиры умерли, а новые не родились, затянулось. В итоге сегодня бал правят тиктокеры, блогеры и прочие "инфлюенсеры", вся жизнь которых состоит из лайков, свайпов, просмотров и комментов.

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"Сейчас у нас все поют, все! – говорила героиня Людмилы Гурченко в фильме Анатолия Эйрамджана "Моя морячка". – Кто может набрать в легкие больше воздуха, и поэтому песня перестала быть дефицитом". Смотришь на поющих блогеров и понимаешь, что все именно так.

Даня Милохин. Фото: пресс-служба

Особенно изумляет 19-летний рэп-исполнитель и музыкант, как он себя называет, Даня Милохин. В октябре 2020 года российский Forbes поместил его на 6-е место своего первого в истории списка самых высокооплачиваемых тиктокеров. Как говорят, он зарабатывает около 2 миллионов рублей в месяц. Реклама на его странице в TikTok стоит от 200 тысяч рублей, в Instagram и того больше.

Николай Басков и Даня Милохин. Фото: пресс-служба

Чтобы понять суть артиста, часто достаточно послушать, как и о чем он поет. Про "как" в случае с Милохиным говорить нет смысла, ибо к пению это имеет очень опосредованное отношение. А вот тексты песен хочется прямо заучивать наизусть и цитировать: "Пофиг сколько денег, пофиг сколько тачек, главное чтобы был дома *** хавчик... вижу дизы снизу, это из-за меня, я не хлопнул бургер, бургер хлопнул меня", "Я ушел из дома, теперь дом — это рэп, я беру эти купюры и съедаю как хлеб", "Докажи, что ты топ, со мной денсит вся Россия, остальное потом". Словно и не было не свете Цветаевой, Бродского и Ахматовой...

Но отдельное шоу смотреть на то, как не отягощенный интеллектуальным багажом певец отвечает на вопросы во время интервью, без конца хихикая и корча рожи. Пользователи "Инстаграм", наблюдавшие это, остались, мягко говоря, в недоумении. "Оно под чем-то, посмотрите на стеклянные глаза", "Под чем оно?", "Раньше таких не пускали в приличные заведения, а сегодня они на высоте!", "Это дно", "Раньше это состояние скрывали", "Шальные глаза и безумная речь", – пишут удивленные люди. И отправляют Милохина на освидетельствование к наркологу, тревожась за состояние бывшего детдомовца.

На этом фоне то обстоятельство, что на красную дорожку престижной музыкальной премии "Жара" Даня Милохин заявился в мокром от пота спортивном костюме прямо с фитнеса, уже не кажется диким. Хотя тот же Иосиф Кобзон даже садиться себе не позволял в концертном костюме, показывая величайшее уважение к зрителю. Но Дане вряд ли это слово известно.

Остается заметить, что именно он теперь – новый кумир детей и взрослых. В 2021 году Милохин стал лицом "Сбера" и одним из спикеров Петербургского международного экономического форума, а также его молодежным лицом. Правда, позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила его за "клоунаду" на форуме. "Хотели свободы — а вот она. Свобода выбора", — резюмировала Захарова.

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Даня Милохин. Фото: Дни.ру
Автор: 26 июня 2021, 14:44
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комментарии

Ответить:

Гость785991
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Греф-враг России и он делает все, чтобы ее разрушить: отсюда такое «молодежное лицо»,влияющее на самую неокрепшую аудиторию-наших детей
Гость782751
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Гость780029
Откуда чмо вылезло и кто за ним стоит?? Греф???
Голубая так называемая элита
Гость780029
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Откуда чмо вылезло и кто за ним стоит?? Греф???
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