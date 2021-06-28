Зуева показала уникальное фото дочери Козловского

В Сети появились фотографии подрастающей дочери Данилы Козловского.

Бывшая избранница актера крайне редко показывает публике малышку Оду. Как известно, девочка вместе с матерью живет в Америке, поэтому в объективы российских папарацци Зуева с дочерью тоже не попадают. Между тем фанатам Данилы Козловского очень интересно, какой растет его единственная наследница.

Накануне Ольга Зуева решила слегка удовлетворить любопытство поклонников и опубликовала в Сторис своего инстаграм-аккаунта пару кадров с ребенком. На фото видно, что девочка здорова и уже хорошо подросла, однако ее лицо все равно разглядеть невозможно.

Напомним, что Данила Козловский и Ольга Зуева расстались вскоре после рождения дочери. Неизвестно, что именно стало причиной разрыва между влюбленными, однако в одном из интервью артист признался, что он гадко поступил со своей избранницей.

Сложности в отношениях с Зуевой не повлияли на любовь Козловского к дочери. Молодой отец души не чает в наследнице и старается участвовать в ее воспитании. Плотный рабочий график не позволяет артисту часто летать в США – судя по всему, мужчина даже не смог побывать на первом дне рождения Оды Валентины. Однако как только у Данилы Козловского появилась возможность, он сразу отправился к дочери, чтобы наверстать упущенное.