"Козловский все соки вытянул": исхудавшая Акиньшина показала ноги-спички

В столице состоялся фестиваль уличного кино. Мероприятие посетили многие отечественные знаменитости. Среди приглашенных была актриса Оксана Акиньшина.
Звезда сериала "Беспринципные" пришла в кинотеатр "Иллюзион" в стильном костюме с мини-юбкой. Акиньшина была в отличном расположении духа и с удовольствием позировала фотографам.
Снимок Оксаны Акиньшиной с красной дорожки фестиваля попал в Сеть. По мнению интернет-пользователей, актриса очень исхудала. У актрисы "Беспринципных", считает народ, ножки-спички.
"Ноги Акиньшиной... Закройте мне глаза...", "Что-то Акиньшина, которая всегда была очень сочной, совсем исхудала... Козловский все соки из нее вытянул что ли?" – рассуждают поклонники.
Отметим, в последнее время Оксана Акиньшина не сходит со страниц прессы. Дело в том, что артистку подозревают в романе с коллегой по цеху Данилой Козловским. Дескать, актер бросил модель Ольгу Зуеву ради звезды "Беспринципных". Отметим, у манекенщицы от Козловского есть дочь Ода Валентина.
Оксана и Данила сплетни о любовной связи не комментируют. Между тем знаменитости с удовольствием провоцируют публику, давая пищу для разговоров. Например, в конце мая Акиньшина опубликовала в "Сторис" личного "Инстаграм" ролик, в котором Козловский запрыгивает к ней в кровать.
Популярные темы форума
Что вы думаете о браке?
Форуму конец?
Встреча Путина и Байдена
Коррупция победила гражданина России