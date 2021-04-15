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"Почту за честь": Козловскому предложили стать послом

"Почту за честь": Козловскому предложили стать послом

26 апреля исполнится 35 лет самой страшной в истории техногенной катастрофе – взрыву на Чернобыльской атомной станции. Тогда облако, образовавшееся от горящего реактора, разнесло радионуклиды йода и цезия далеко за пределы АЭС. Из 30-километровой зоны отчуждения было эвакуировано все население – более 115 тысяч человек. Но последствия могли быть еще более страшными, если бы не подвиг множества людей, участвовавших в ликвидации аварии. Героев Чернобыля и ветеранов атомной отрасли госкорпорация "Росатом" пригласила на закрытую премьеру фильма-катастрофы Данилы Козловского "Чернобыль".

Продолжение: "Банальные измены": раскрыты главные тайны Пугачевой
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Обычно фойе столичного кинотеатра "Октябрь" украшают огромные баннеры с рекламой очередного боевика, комедии или фантастики. Но сегодня здесь доска почета и памяти – фотографии ликвидаторов, которые тогда, весной 86-го, со всей страны ехали в Чернобыль к полностью разрушенному 4-му энергоблоку атомной станции. А из средств защиты у них часто были только брезентовая роба, рукавицы, каска да простейший респиратор.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Данила Валерьевич Козловский

Данила Валерьевич Козловский Актер

Убеленные сединами гости премьеры, специально прибывшие в Москву из Украины, Казахстана, Беларуси, Литвы и многих других государств, всматривались в эти черно-белые снимки и не скрывали слез. Ведь там запечатлены оставшиеся навсегда молодыми друзья.... "Это те, кто 35 лет назад, не задавая лишних вопросов, пошел спасать страну от беды и напасти, – говорит генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Алексей Лихачев. – И сегодня мы все испытываем огромное чувство благодарности к тому поколению советских атомщиков".

Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов

Многие ветераны-ликвидаторы не виделись с той трагической весны 1986 года. Поэтому радость от теплой, хлебосольной и очень семейной встречи, которую организовал "Росатом", была безмерной. Вообще, без помощи этой Госкорпорации работа над картиной, которая 15 апреля выйдет в прокат, была бы невозможна. Например, актеры побывали на нескольких, действующих сегодня, станциях. А это всегда меняет отношение к персонажу и добавляет достоверности. Снимали же многие сцены в городе Курчатов, что под Курском – атомная станция там была построена почти в те же года, что и Чернобыльская, и по своим характеристикам идентична ей.

Данила Козловский и Оксана Акиньшина. Фото: Пресс-служба

Подобная доскональность, с которой Данила Козловский как продюсер, режиссер и исполнитель главной роли подошел к делу, не может не восхищать. Это отметил и Алексей Лихачев, предложивший Козловскому стать "послом атомной энергетики". "Вся жизнь и история атомной отрасли достойна внимания людей, – пояснил гендиректор. – И мы будем благодарны, если примите наше приглашение". "Почту за честь!" – ответил актер.

Пересказывать содержание картины смысла нет. Стоит лишь отметить, что зрителей ждет пронзительная история большой любви, трагически разворачивающейся на фоне страшных событий 1986 года, история огромной человеческой драмы простого человека, который, сам того не осознавая, совершает подвиг.

Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов

История эта так проняла Аллу Пугачеву, что певица – специально для картины! – даже перепела свой хит 1997 года "Мы в этой жизни", написанный на стихи Татьяны Снежиной. И сделала это так, что в конце фильма зрители, у которых и без того глаза были на мокром месте, уже не скрывали слез. Кажется, что такая реакция – лучшая благодарность тем, кто работал над лентой.

Кстати, Пугачева к Чернобылю имеет отношение самое прямое. Когда в 1986 году во всех сберкассах страны был открыт "счет 904", Примадонна пополнила его одной из первых – дала благотворительный концерт в "Олимпийском" и все деньги перевела чернобыльцам. В том же году Алла Борисовна одной из первых прилетела на место катастрофы, чтобы спеть для работающих в эпицентре взрыва Чернобыльской АЭС героев. И сегодня певица имеет удостоверение ликвидатора и получает соответствующие льготы.

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Фото: Пресс-служба
Автор: 15 апреля 2021, 08:48
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комментарии

Ответить:

Просто Я.
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Данила молодец! Талантливый актёр и не менее талантливый режиссёр, который не пытается завоевать внимание низших слоев населения убийствам, дураками и постельными сценами.
Гость 6714578
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Из Козла предложили - в Осла... "надо соглашаться
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