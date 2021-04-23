Мерзко поступивший с невестой Козловский захотел увидеть дочь

Актер навестил маленькую дочку. Данила Козловский проводит время с малышкой.

В начале марта единственный ребенок звезды кино и сериалов Данилы Козловского отметил первый день рождения. Ходят слухи, что актер на праздник дочери Оды Валентины, которая проживает с мамой в США, не приехал. Дескать, артист был занят продвижением своего фильма "Чернобыль".

Теперь, когда все дела в России сделаны и отгремела премьера, Данила Козловский, судя по всему, наверстывает упущенное. Он прилетел в США и проводит время с наследницей. В инстаграм-сторис Данила продемонстрировал, как гуляет с чадом по парку.

Недавно Козловский подтвердил слухи, которые муссировались в Сети. Актер сериала "Викинги" признался, что расстался с матерью своего ребенка, актрисой Ольгой Зуевой. Данила подчеркнул, что "гадко поступил" с избранницей. О том, что стало причиной разрыва, артист умолчал. Козловский хочет участвовать в воспитании и развитии чада, однако плотный рабочий график не позволяет ему видеть девочку часто.

Как писали "Дни.ру", крест на отношениях Козловского и Зуевой поставили съемки фильма "Чернобыль". Поговаривают, что актер увлекся партнершей по фильму Оксаной Акиньшиной. Осенью 2020 года Данилу и Оксану видели вместе на отдыхе в Турции. Актеры обнимались и выглядели как пара. Ходят слухи, что артист уже познакомился с детьми новой зазнобы, а их у нее трое.