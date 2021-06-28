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Шоу-бизнес
"Плакать хочется": появившуюся на красной дорожке в странном виде Дакоту затравили

"Плакать хочется": появившуюся на красной дорожке в странном виде Дакоту затравили

Рита Дакота получила приглашение на фестиваль "Жара" крайне неожиданно. Времени на выбор наряда у нее было не так много, но итог оказался необычным.
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Исполнительница появилась на красной дорожке в коротком салатовом топе на одно плечо, который украсили сетчатые трендовые рукава. Однако удивила поклонников нижняя часть костюма. Артистка облачилась в плотные бесформенные брюки, похожие на лыжные, а на ноги предпочла надеть массивные темные ботинки.

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Рита Дакота певица, композитор

Рита Дакота осталась крайне довольна своим выступлением и подписала, что была абсолютно счастлива спеть и обнять чудесных людей. Однако подписчики совершенно не оценили костюм дивы и поинтересовались, не было ли ей жарко во время мероприятия. "Это что горнолыжные брюки?", "Похоже на сценический наряд 2000-х, не холодно было?", "Рита, какой кошмар. Вам же, наверняка, было очень жарко", – писали они.

Известно, что долгое время артистка жила на Бали, поэтому многие пользователи списали подобный выход на то, что она просто не знала, как правильно одеться для выхода. Многие посоветовали знаменитости нанять грамотного стилиста, отметив, что некрасивая одежда просто скрывает ее роскошную фигуру.

"Рита, при всем уважении, нельзя так одеваться. У Вас прекрасная фигура, вы бы ее подчеркивали, а не скрывали за тоннами нелепой одежды", "У Вас такая красивая фигура, стилист бы помог подчеркнуть. Эти штаны убью каждого, кто посмотрит", "Риту обожаю, но от образов плакать хочется", "Рита, Вы же такая крутая, зачем уродовать себя", "Наймите стилиста, невозможно, Вы же так хороши", – возмутились они.

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Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 28 июня 2021, 16:01 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Изменял везде и всегда: крушение семьи Риты Дакоты и Влада Соколовского

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