"Под дулом пистолета": Бузова "добила" сломленную Дакоту

Рита Дакота неожиданно узнала о том, что лишилась работы на шоу "X-фактор" в Белоруссии. Ольга Бузова гордо заняла ее место.

Участвуя в "Фабрике звезд" Рита Дакота обрела психологические проблемы. Несколько лет она чувствовала себя разбитой из-за того, через что ей пришлось пройти на проекте, и получала психологическую помощь. В этом году звезда получила очередной удар в спину — ее лишили высокой позиции на шоу "X-фактор", которое стартует в Белоруссии этой осенью. Поп-дива должна была стать судьей на музыкальном соревновании, но ее помпезно выместила Ольга Бузова.

Рита Дакота призналась в инстаграм-аккаунте, что узнала о случившемся из СМИ. Она уточнила, что организаторы вокального соревнования приняли решение проститься с ней вопреки утвержденной договоренности. Избегая позиции жертвы, певица сделала громкое заявление. "Я бы и так сегодня под дулом пистолета не села в это кресло", — выразилась артистка в новой публикации, выразив недовольство.

Тем временем довольная Ольга Бузова афиширует свое членство в жюри масштабного шоу "X-фактор" без оглядки на обстоятельства. "Я люблю быть первая во всем", — написала поющая телеведущая в личном блоге, сообщая о своей позиции. Работа в проекте так сильно увлекла звезду, что она решила переехать в Белоруссию, чтобы лично контролировать участников конкурса и принимать участие в их отборе.