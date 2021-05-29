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Шоу-бизнес
"Под дулом пистолета": Бузова "добила" сломленную Дакоту

"Под дулом пистолета": Бузова "добила" сломленную Дакоту

Рита Дакота неожиданно узнала о том, что лишилась работы на шоу "X-фактор" в Белоруссии. Ольга Бузова гордо заняла ее место.
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Участвуя в "Фабрике звезд" Рита Дакота обрела психологические проблемы. Несколько лет она чувствовала себя разбитой из-за того, через что ей пришлось пройти на проекте, и получала психологическую помощь. В этом году звезда получила очередной удар в спину — ее лишили высокой позиции на шоу "X-фактор", которое стартует в Белоруссии этой осенью. Поп-дива должна была стать судьей на музыкальном соревновании, но ее помпезно выместила Ольга Бузова.

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Ольга Игоревна Бузова

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 Рита Дакота

Рита Дакота певица, композитор

Рита Дакота призналась в инстаграм-аккаунте, что узнала о случившемся из СМИ. Она уточнила, что организаторы вокального соревнования приняли решение проститься с ней вопреки утвержденной договоренности. Избегая позиции жертвы, певица сделала громкое заявление. "Я бы и так сегодня под дулом пистолета не села в это кресло", — выразилась артистка в новой публикации, выразив недовольство.

Тем временем довольная Ольга Бузова афиширует свое членство в жюри масштабного шоу "X-фактор" без оглядки на обстоятельства. "Я люблю быть первая во всем", — написала поющая телеведущая в личном блоге, сообщая о своей позиции. Работа в проекте так сильно увлекла звезду, что она решила переехать в Белоруссию, чтобы лично контролировать участников конкурса и принимать участие в их отборе.

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Рита Дакота. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 29 мая 2021, 10:57 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гостья
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Кто же поверит,что на ТВ Белоруссии вспомнили о Бузовой КОНЕЧНО приехал ОПЯТЬ арт директор, дал взятку , стал убеждать, КАК ВСЕГДА, что участие бездарной принесет хороший рейтинг, КАК было с ледниковым ,убедили Авербуха ,а деньгами заманили,что уродка Бузова должна участвовать на ледниковом,а он потом себя ругал, что это существо взял ,но деньги уже разошли по всем ,судьям ,ведущим ,деться было некуда, терпеть её,а она знала,что блатная поэтому так нагло себя вела ВСЕ повторяется ,главное арт директору отдать деньги за неё,а там сработает жадность и будут терпеть чмо до самого конца
Гость754514
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Что ждать от Бузовой, у нее диагноз, она считает себя умной, талантливой, начитанной, порядочной, моральноустойчивой, поэтому ей ничего не стоит заявлять- я во всём первая, но подписчики Бузовой это малолетки, которые тупо смотрят за ней, писибт кипятком в штаны, и конечно мечтают так жить как она
Гостья
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А что бузовой ? она давно подсиживает ,так попросили уйти актрису из спектакля "Мужчина нарасхват" заплатил арт директор ,хотя актеры возмущались такой заменой ,но деньги делают свое грязное дело, Ледниковый период,появление бревна Бузовой на шоу, тоже за взятку и главное эту деревянную тянули до финала,а лучшие уходили Выступление на сцене Кремля тоже за взятку ,как и купленные награды, места ,даже умудрялись сделать этой бездарной специальную, именную награду ,разве такое возможно без вливаний? Но деньги опять всё делают Теперь это существо так хвалится, что подсидела Риту
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