Изменял везде и всегда: крушение семьи Риты Дакоты и Влада Соколовского

История взаимоотношений Маргариты Герасимович (именно так на самом деле зовут певицу) и Всеволода Соколовского началась в уже далеком 2007 году. 17-летняя Рита и 16-летний Влад познакомились на "Фабрике звезд – 7", однако сначала они были лишь друзьями. Как развивался роман известных артистов – в галерее Dni.Ru.