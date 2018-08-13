Изменял везде и всегда: крушение семьи Риты Дакоты и Влада Соколовского

История взаимоотношений Маргариты Герасимович (именно так на самом деле зовут певицу) и Всеволода Соколовского началась в уже далеком 2007 году. 17-летняя Рита и 16-летний Влад познакомились на "Фабрике звезд – 7", однако сначала они были лишь друзьями. Как развивался роман известных артистов – в галерее Dni.Ru.
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