Сломленной Дакоте потребовалась серьезная помощь

Рита Дакота получила известность после участия в шоу "Фабрика звезд".

На проект исполнительница пришла, когда ей было всего 17 лет. По словам артистки, она не была готова к жестокому миру шоу-бизнеса. Звезда вспоминает, что тогда ее, совсем еще ребенка, вырвали из привычного мира и поместили под прицелы телекамер в конкурентную среду. Свое участие в "Фабрике звезд" Рита Дакота вспоминает как страшный сон.

По словам певицы, она еще долгие годы приходила в себя после проекта. Ей потребовался не один сеанс с психологом, чтобы перестать чувствовать себя сломленной. Артистке было интересно разобраться, что же именно не дает ей до сих пор отпустить те травмы, которые она получила во время участия в "Фабрике".

"И я реально потом ходила, без шуток, работала с психологом", – призналась Рита Дакота. Девушка заявила, что не была готова к проекту, для нее было абсолютным шоком, что ее приняли. Тогда юная звездочка мечтала о том, чтобы продвигать себя как автора, а не как певицу. Начинающая артистка приехала из Республики Беларусь и зарабатывала тем, что продавала другим исполнителям свои композиции.

Напомним, несколько лет назад Рита Дакота развелась с Владом Соколовским. Спустя несколько месяцев после рождения дочери Мии звезда узнала, что супруг ей изменяет, причем он делал это на протяжении всех отношений. Сейчас певица дружит с экс-мужем, они вместе воспитывают ребенка.