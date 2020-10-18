Рита Дакота певица, композитор

Маргарита Герасимович (настоящее имя певицы) родилась в Минске 9 марта 1990 года. С самого детства девочка тяготела к музыке. Родители сразу приметили музыкальные способности дочери и отдали ее на фортепиано.
Когда девочка сдавала вступительные экзамены, то педагоги разглядели в ней вокальный талант. Мама решила не препятствовать музыкальному развитию и отдала ее на вокал и на фортепиано.
Молодая певица быстро освоила азы вокального искусства, и ее с распростертыми объятиями приняли в музыкальную школу. В составе хора Рита объехала почти всю Европу. После окончания школы девушка решила продолжить свое обучение в студии "Форте", которая специализируется на эстрадном вокале.
Но с поступлением все шло не слишком гладко, поэтому Маргарита буквально умоляла взять ее на курс к Гульнаре Робертовне. В это же время певица взяла себе псевдоним Дакота. Этому поспособствовали ее друзья из Португалии. При прямом переводе с португальского слово "дакота" обозначает "неоднозначное, многогранное".
Дакота решила попробовать себя на программе "Звездный дилижанс" (белорусский аналог "Фабрики звезд"), но девушку обвинили в отсутствии патриотизма из-за английской песни. Но девушка оказалась очень упорной и продолжила заниматься в вокальной студии. Через некоторое время решила попытать свои силы на настоящей "Фабрике звезд".
Девушка записала несколько дисков с демо и хотела, чтобы один из них дошел до самого Константина Меладзе. Вопреки скепсису Маргариты, она прошла кастинг и приняла участие в проекте. Трек "Спички" стал вторым по популярности хитом в этом сезоне, а голос артистки был признан лучшим за целый год шоу. В это же время звезда познакомилась с Домиником Джокером, с которым начала сотрудничать.
После "Фабрики" у певицы настало не лучшее время в ее жизни: по контракту она не могла улететь из российской столицы, но при этом у нее совершенно не было денег. Рита четко решила для себя, что не хочет быть обычным эстрадным исполнителем. Ее целью было стать автором-исполнителем. Дакота создала группу Monroe, где была солисткой.
С коллективом она активно гастролировала и выступала на фестивалях, "Нашествие" и "Кубана" также пополнили этот список. В скором времени Рита перестала стесняться предлагать свои композиции звездам, и ее заметили. Елка, Ани Лорак, Анита Цой и другие исполнители стали заказывать песни у Дакоты. Ее даже приглашали в шоу "Голос" на Первом канале, но она отказалась, потому что считала себя пишущим тексты музыкантом, а не артистом.
В 2015 году Рита прошла кастинг на первый сезон "Главной сцены", где попала к Уолтеру Афанасьеву, а после Виктор Дробыш стал ее наставником. Все песни, которые исполнила Дакота на проекте, были ее собственного сочинения. Певица рассматривала платформу, на которой сможет показать себя как автора, который способен сочинить и спеть свой трек. Уже во время проекта ей поступало много коммерческих предложений, которые поспособствовали дальнейшему развитию артистки.
В 2016 году вышла композиция "Полчеловека", которая стала хитом среди фанатов певицы. Рита не прекращала работу над композициями даже во время беременности, поэтому ей удалось обрадовать фанатов треком "Кто" и клипом на данную композицию за месяц до рождения ребенка.
В 2014 году певица начала встречаться с Владом Соколовским, с которым принимала участие еще в "Фабрике звезд". В далеком 2007 году у певцов не сложились близкие отношения, однако семь лет спустя давние друзья стали полноценной парой.
3 июня 2015 года Маргарита и Влад обвенчались, а через пять дней решили сыграть свадьбу. Два года спустя стало известно, что музыканты готовятся стать родителями. Осенью на свет появилась дочка Мия.
В 2018 году 11 августа певица заявила о разводе. Она призналась, что многочисленные измены со стороны супруга, о которых Рита узнала совсем недавно, положили конец их отношениям. В суде интересы звезды отстаивала Катя Гордон, которая пыталась помочь паре разойтись мирно, но Соколовский не захотел оставлять дочь и имущество Маргарите, поэтому настоял на суде.
Новым избранником звезды стал клипмейкер и экоактивист Федор Белогай.
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