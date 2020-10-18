Рита Дакота певица, композитор

Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Эксперт Удафович о причинах отставки сына Лукашенко с прежнего поста: Отказался действовать "без тормозов"
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
партнеры
Среда
10 марта
Лента новостей
19:08
Политолог Карбалевич о белорусских силовиках: Уже ходят по балконам и ищут "неправильную расцветку" белья
19:04
"Вам без одежды больше идет": Рева показал обнаженный снимок с женой
18:41
Когда врачи бессильны: тяжелобольная Заворотнюк ежедневно общается с батюшкой
18:12
Вдова Абдулова сделала заявление после слухов о новом романе
17:54
Звезда сериала "Склифосовский" назвала свой брак просроченным продуктом
17:39
Загитова заговорила о возвращении на лед
17:33
"Наташа, не разрешай": Королеву предостерегли от женитьбы сына на жадной стриптизерше
17:28
В Косино-Ухтомском по программе "Мой район" построят школу с дошкольным отделением
17:27
Экономике Белоруссии предрекли скорый крах: Результат политики Лукашенко
17:19
В Бескудникове благоустроят территории двух школ в рамках программы "Мой район"
17:06
Историю оплеванной и затравленной Меган Маркл отказались показать в "Короне"
16:53
По стопам Карпович: Муцениеце слилась в страстном поцелуе с женатым красавцем
16:14
Родственники отказались хоронить Лядову рядом с Началовой
16:11
"А денег нет": страдающий от страшного недуга Зайцев погряз в долгах
15:59
"После тридцати – хана": Тодоренко пожаловалась на здоровье
15:53
"Куплю квартиру тебе!": известный актер отбивает Калашникову у жениха
15:43
Близкие умоляют Азизу расторгнуть помолвку
15:37
Собянин рассказал о самых популярных сервисах московского метро для пассажиров
15:35
Всех российских журналистов внесут в единый реестр с идентификацией личности
15:31
Питание и фитнес: делаем тело к пляжному сезону
15:30
"Противно смотреть": связавшегося с Манукяном Киркорова просят угомониться
15:07
В Кремле раскрыли условие встречи Путина и Зеленского
15:06
"Еще могу стать матерью": Цымбалюк-Романовская заговорила о детях от Джигарханяна
15:05
"Бог не дал": бездетная супруга звезды "Дальнобойщиков" сделала заявление об ЭКО
14:53
Получившую инвалидность звезду "Убойной силы" обобрал родной сын
14:51
В Ивановской области украли гараж весом в три тонны
14:44
При пожаре на Кубани погибла мать с детьми
14:29
"Как комарик": коротышка Кузьмин потерялся на фоне раздобревшей Пугачевой
14:14
В Химках поймали рысь
14:13
Сраженная приступом Самбурская записала пугающее видео и перестала выходить на связь
14:12
"В шоке и недоумении": вечер памяти Ланового оскорбил артистов
14:12
Роскомнадзор ограничил работу Twitter для защиты россиян
13:56
В Москве открыли уникалный музей
13:52
"Боль навсегда останется в сердце": Вдова Грачевского поделилась редким фото со свадьбы
13:48
Подробности смерти звезды фильма "Летят журавли" Сморчкова
13:40
На Кубани ребенка насмерть придавило телевизором
13:32
Школу в Пензенской области спасли от теракта
13:29
Богатырев из "Кухни" отложил отпуск после слухов о беременности Арнтгольц
13:24
"Любит разврат": разведенного Деревянко засняли с петушком в борделе для молодых мальчиков
13:20
Что стало с детьми Владимира Турчинского после его смерти
13:19
Заболеваемость коронавирусом сократилась в России за сутки
13:17
Эксперт Жарихин о плане Украины по решению конфликта в Донбассе: Это фантазия Зеленского
13:04
"Искры летели": Лютая об интимных отношениях с Макарским
13:03
"Я пела под фонограмму": Лядова перед смертью открыла свою тайну
12:53
Полиция газом и водометами разогнала протестующих в Афинах
12:38
Прокурор настаивает на виновности: звезде турецких сериалов грозит тюрьма за избиение жены
12:32
Возле ТЦ в Перми прорвало теплотрассу
12:21
Делить нечего и некому: имущество Лядовой прибрали к рукам чужие люди
12:19
Хуже Ефремова: Погубивший людей брат Смольянинова мечтает вырваться из тюрьмы
12:16
"Разделила с ним жизнь": новый роман вдовы Абдулова потряс россиян
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вопиющая мерзость: Собчак сняла себя на унитазе и публично помочилась
Ксения Собчак оскорбила малоимущих россиян
Пачки денег, предложение и загадочная гибель: обнародованы детали романа Азизы и Киркорова
Обтянутая в мини-платье 67-летняя Успенская показала "задорные" соски
"Такого еще не было": Разин пришел в ужас от песни российской конкурсантки "Евровидения"
От детства на войне до всенародной славы: яркая жизнь певицы Manizha
Рита Дакота

Рита Дакота певица, композитор

  • Дата рождения: 9 марта 1990
  • Место рождения: Минск, Белорусская ССР, СССР
  • Знак зодиака: Рыбы
  • Рост: 166
  • Вес: 62
  • Дети: дочь Мия

Маргарита Герасимович (настоящее имя певицы) родилась в Минске 9 марта 1990 года. С самого детства девочка тяготела к музыке. Родители сразу приметили музыкальные способности дочери и отдали ее на фортепиано.

Когда девочка сдавала вступительные экзамены, то педагоги разглядели в ней вокальный талант. Мама решила не препятствовать музыкальному развитию и отдала ее на вокал и на фортепиано.

Молодая певица быстро освоила азы вокального искусства, и ее с распростертыми объятиями приняли в музыкальную школу. В составе хора Рита объехала почти всю Европу. После окончания школы девушка решила продолжить свое обучение в студии "Форте", которая специализируется на эстрадном вокале.

Но с поступлением все шло не слишком гладко, поэтому Маргарита буквально умоляла взять ее на курс к Гульнаре Робертовне. В это же время певица взяла себе псевдоним Дакота. Этому поспособствовали ее друзья из Португалии. При прямом переводе с португальского слово "дакота" обозначает "неоднозначное, многогранное".

Дакота решила попробовать себя на программе "Звездный дилижанс" (белорусский аналог "Фабрики звезд"), но девушку обвинили в отсутствии патриотизма из-за английской песни. Но девушка оказалась очень упорной и продолжила заниматься в вокальной студии. Через некоторое время решила попытать свои силы на настоящей "Фабрике звезд".

Девушка записала несколько дисков с демо и хотела, чтобы один из них дошел до самого Константина Меладзе. Вопреки скепсису Маргариты, она прошла кастинг и приняла участие в проекте. Трек "Спички" стал вторым по популярности хитом в этом сезоне, а голос артистки был признан лучшим за целый год шоу. В это же время звезда познакомилась с Домиником Джокером, с которым начала сотрудничать.

После "Фабрики" у певицы настало не лучшее время в ее жизни: по контракту она не могла улететь из российской столицы, но при этом у нее совершенно не было денег. Рита четко решила для себя, что не хочет быть обычным эстрадным исполнителем. Ее целью было стать автором-исполнителем. Дакота создала группу Monroe, где была солисткой.

С коллективом она активно гастролировала и выступала на фестивалях, "Нашествие" и "Кубана" также пополнили этот список. В скором времени Рита перестала стесняться предлагать свои композиции звездам, и ее заметили. Елка, Ани Лорак, Анита Цой и другие исполнители стали заказывать песни у Дакоты. Ее даже приглашали в шоу "Голос" на Первом канале, но она отказалась, потому что считала себя пишущим тексты музыкантом, а не артистом.

В 2015 году Рита прошла кастинг на первый сезон "Главной сцены", где попала к Уолтеру Афанасьеву, а после Виктор Дробыш стал ее наставником. Все песни, которые исполнила Дакота на проекте, были ее собственного сочинения. Певица рассматривала платформу, на которой сможет показать себя как автора, который способен сочинить и спеть свой трек. Уже во время проекта ей поступало много коммерческих предложений, которые поспособствовали дальнейшему развитию артистки.

В 2016 году вышла композиция "Полчеловека", которая стала хитом среди фанатов певицы. Рита не прекращала работу над композициями даже во время беременности, поэтому ей удалось обрадовать фанатов треком "Кто" и клипом на данную композицию за месяц до рождения ребенка.

Личная жизнь

В 2014 году певица начала встречаться с Владом Соколовским, с которым принимала участие еще в "Фабрике звезд". В далеком 2007 году у певцов не сложились близкие отношения, однако семь лет спустя давние друзья стали полноценной парой.

3 июня 2015 года Маргарита и Влад обвенчались, а через пять дней решили сыграть свадьбу. Два года спустя стало известно, что музыканты готовятся стать родителями. Осенью на свет появилась дочка Мия.

В 2018 году 11 августа певица заявила о разводе. Она призналась, что многочисленные измены со стороны супруга, о которых Рита узнала совсем недавно, положили конец их отношениям. В суде интересы звезды отстаивала Катя Гордон, которая пыталась помочь паре разойтись мирно, но Соколовский не захотел оставлять дочь и имущество Маргарите, поэтому настоял на суде.

Новым избранником звезды стал клипмейкер и экоактивист Федор Белогай.

поделиться

Киста перекрыла кровоток: Вскрылись подробности состояния Дакоты после экстренной госпитализации

Диагноз неутешительный

"Делай себе "уи-и-и" сколько угодно": Дакота съязвила над мужем Бородиной

Певица намекнула на маленький заработок Курбана Омарова

Не могла дышать: Риту Дакоту с приступом госпитализировали и экстренно подключили к капельнце

Певице стало плохо

Смущает мальчиков: Дакота ввязалась в скандал из-за отсутствия лифчика

Никто не ожидал от нее такого

Рита Дакота убежала от балийских пограничников

Звезда миновала двухнедельный карантин

Дакота улетела в отпуск с бывшим мужем и любовником: Шведская семья

Артистка удивила поклонников

Устроившая свалку возле квартиры Дакота закатила скандал соседям: Что с вами не так?

Артистка наткнулась на агрессию

Дакота слила в Сеть похабное фото в поддержку Дзюбы

Раньше певица так не оголялась

Влад Соколовский отреагировал на слухи о собственной свадьбе

Певец опроверг последние новости

Соколовский развлекся с новой возлюбленной на даче

Артист нашел замену экс-супруге

загрузить ещё

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+