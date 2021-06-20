"Хочешь, пойдем ко мне?": Пугачева прильнула к жаждущему любви Харламову

На светской тусовке Алла Пугачева выбрала статного кавалера. Им оказался шоумен Гарик Харламов.

Развод с Кристиной Асмус ударил по самолюбию Гарика Харламова. Юморист успел оправиться после разрыва отношений с актрисой, но найти новую любовь так и не смог. До сих пор он рассматривает окружающих женщин с горящими глазами, не переча словам Павла Воли о том, что ему надо жениться. Вечеринка в честь дня рождения Максима Галкина открыла юмористу новые горизонты. Гарик Харламов удачно развлекся вместе с Аллой Пугачевой.

Именинник опубликовал в инстаграм-историях несколько видео, которые были сняты в торжественный вечер. Собравшихся забавляли известные артисты, которые сумели воодушевить гостей праздника на беззаботные танцы и игривые движения. Когда Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, исполнял песню "Алкоголичка", веселье было в самом разгаре. "Хочешь пойдем ко мне?" — прозвучала строчка музыкальной композиции, и Алла Пугачева в миг прижалась к Гарику Харламову.

Примадонна энергично прильнула к юмористу, двигаясь в такт песне. Артистка схватила комика под руку, а тот горделиво уставился на пораженную зрелищем публику. Алла Пугачева и Гарик Харламов моментально приковали взгляды звездных коллег. Многие даже решили включить камеру и заснять пикантную сцену на свои гаджеты.