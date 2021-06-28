Одно лицо: Крошечная внучка Пугачевой появилась в Сети

Маленькая родственница и тезка Аллы Пугачевой покорила "Инстаграм". Народ познакомился с девочкой.

Десять лет назад семью Примадонны окутал траур — умер Евгений, младший брат певицы. В тяжелые для родных времена Алла Борисовна поддерживала близких своим участием. Артистка оплатила сыну Евгения лечение от наркотической зависимости и помогла ему пережить страшное горе. Со временем племянник Аллы Пугачевой восстановился и создал новую ячейку общества. Недавно у него родилась дочь, которую назвали в честь знаменитой двоюродной бабушки.

В Сети появились первые кадры очаровательной внучки Примадонны. Их опубликовала в "Инстаграм" супруга племянника Пугачевой по имени Гузель. Женщина написала от имени девочки небольшой текст, чтобы поднять подписчикам настроение. "Всем привет! Меня зовут Алла, мне десять месяцев. Я люблю мультики и маму с папой. А Вас как зовут? Давайте знакомиться", — гласит подпись к ярким фото.

Россияне удивились невероятному сходству маленькой Аллы и ее прославленной бабушки. Многим ребенок сильно напомнил известную певицу, им удалось уловить родственную связь то ли по чертам лица, то ли по мимике. Крошка не смогла оставить народ равнодушным. "Прелесть, это маленький ангелочек", "Пупсик", "Маленькая красотка", — написали комментаторы к снимкам внучки Аллы Пугачевой.

