"Гринписа на вас нет!": развлекающуюся с тиграми Бородину обвинили в пропаганде жестокого обращения

Ксения Бородина сейчас переживает не самые простые времена. Однако она не отчаивается и проводит время с детьми.

Слухи о разладе ведущей и ее супруга ходили достаточно давно. Сам Курбан Омаров нередко поддерживал интерес публики к этому вопросу, неоднозначно комментируя высказывания жены. Позднее он опубликовал фотографию около столичного ЗАГСа, на которой выглядел весьма расстроенным, а затем и вовсе стал видеться с другими звездами "Дома-2".

Сама же Ксения Бородина до последнего никак не реагировала на происходящее и лишь просила поклонников дать ей время, чтобы спокойно все обдумать. Недавно стало известно, что дива якобы все-таки подала на развод и намерена покинуть избранника. Ранее ходили слухи, что она уже выставила его из дома.

Пока Курбан Омаров активно развивает свой блог, ведущая проводит время с дочками. На этот раз она опубликовала крайне занимательный снимок. На кадре они все вместе сидят на траве с маленькими тигрятами на руках. Дикие животные, видимо, чувствуют себя достаточно спокойно в таких условиях. Однако поклонники фотографию не одобрили.

Некоторые из них тут же обвинили знаменитость в том, что она пропагандирует жестокое обращение с животными, вместо того, чтобы защищать их. "Надеюсь, когда-нибудь к Вам зайдет здравый смысл, и Вы не будете заниматься пропагандой жестокого обращения с животными", "Диким животным место в дикой природе! Тигрята – не игрушки и не мультяшные персонажи. Ужасно", "Пусть выпустит на свободу. Жалко же", "Богатые издеваются над животными", "Это дикие животные, нельзя держать их дома", "Своей рекламой Вы поощряете, что люди наживаются на бедных животных, Гринписа на Вас нет", – возмутились они.

