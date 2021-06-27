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Шоу-бизнес
Экс-участник "Дома-2" назвал истинные причины развода Бородиной

Экс-участник "Дома-2" назвал истинные причины развода Бородиной

О разладе в отношения пары говорили давно, а на днях Ксения Бородина подтвердила слухи.
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Ранее телеведущая редко делилась подробностями личной жизни. Однако недавно она заявила в СМИ, что решила поставить точку в бурном романе и подала на развод.

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Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Ситуацию прокомментировал популярный участник телестройки Рустам Солнцев. По его мнению, Курбан Омаров – слишком меркантильный и скандальный человек, который не упустит возможности прославиться и заработать на разводе. В этом, как утверждает Солнцев, убедится народ.

Также Рустам предположил, почему звездная пара рассталась. Одной из причин он назвал деньги, так как Ксения Бородина зарабатывает в социальных сетях и на телевидении, а вот Курбан Омаров хоть и считает себя бизнесменом, но не в одном официальном документе его фамилия не числится. Ранее Курбан часто выкладывал видео с домашним животным, из-за чего поклонники предположили, что он безработный, так как постоянно находится дома и играется с питомцем.

"Кто он вообще? В одном из интервью Курбан хвалился своими бизнесами. Но люди не дураки: прогуглили – оказалось, этих фирм давно нет и в помине, либо позакрывались, либо записаны на других лиц. Судя по его соцсетям, он фотомодель. А еще дрессировщик кота Шантика...", – забавно прокомментировал Рустам Солнцев.

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Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

Однако экс-участник "Дома-2" решил не затрагивать тему измен. По его словам, симпатия к другим девушкам у Омарова, конечно же, была, но превращалось ли это в что-то серьезное, он не знает.

"Но нельзя сказать, что все это было зря: у них родилась чудесная дочка Теона – это большое счастье, ради которого стоило быть вместе", – подытожил Солнцев.

Примечательно, что Рустам еще в день свадьбы спрогнозировал несчастливый конец отношений Ксении и Курбана. По его словам, Бородина вышла замуж лишь для того, чтобы не оставаться одной. Сейчас Солнцев даже рад за бывшую коллегу, так как теперь она может найти действительно настоящую любовь.

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Ксения Бородина и Курбан Омаров. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
27 июня 2021, 03:59 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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