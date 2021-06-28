"Сделаю с удовольствием!": красавец Панайотов объяснил необходимость пластической операции

У Панайотова в жизни есть несколько основополагающих принципов, которые помогают ему в любых ситуациях. "Я стараюсь просыпаться с хорошим настроение, стараюсь не злиться, не осуждать и прощать людей, с пониманием к ним относиться", – улыбается артист.
Но это все применимо к душе. А как же тело? Тут, по мнению Панайотова, может легко помочь... пластическая операция. "Бывают разные случаи, и я не вижу ничего плохо в том, что люди хотят улучшить свою внешность – они так устроены, что стремятся к совершенству, – пояснил исполнитель. – Я сам знаю, что рано или поздно обращусь к специалистам. Когда увижу, что у меня все поплыло вниз и начались какие-то заметные изменения во внешности, то, конечно, пойду на лифтинг или подтяжку – сделаю с удовольствием!"
Но, по мнению артиста, если человек прибегает к таким манипуляциям, то лучше делать все тихо и не кричать в соцсетях, что ты исправил грудь или подрезал нос. "Излишняя информация не нужна. Хочется, чтобы в человеке оставалась какая-то тайна. Я сам, скажу честно, несколько лет даже хотел закрыть все свои аккаунты в соцсетях, чтобы жить для себя", – пояснил Панайотов.
Правда, все равно его будут узнавать. Как это, например, случается в элитном фитнес-клубе. "Абонемент туда мне подарил Эмин, хожу три раза в неделю, – сообщил Панайотов. – Правда, стараюсь бывать ближе к ночи, когда там уже мало людей. Благо, что фитнес находится рядом с моим домом – удается в душевой избежать излишнего к себе внимание".
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