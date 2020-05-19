Полгода не могла сидеть: пластика ягодиц обернулась для модели мучениями

Однажды Шилпа Сетхи, которая не отличалась слишком округлыми формами, решилась на смелый шаг и сделала операцию по подтяжке бедер и ягодиц. Модель потратила десять тысяч долларов.
После первой операции девушка стала испытывать боль. У нее начались осложнения. Шилпа не могла присесть на протяжении нескольких месяцев. Тогда она поняла, что стала жертвой обмана клиники.
Все положительные отзывы на сайте оказались ложными. А через год после того, как Сетхи сделала операцию, от рук тех же хирургов умерла 28-летняя клиентка.
Шилпе пришлось снова ложиться под нож, чтобы исправить ошибки нерадивых специалистов. Модель, которая потратила еще 60 тысяч долларов, справилась с тремя болезненными процедурами. После этого она перестала испытывать дискомфорт.
Сетхи не жалеет, что решила увеличить ягодицы. Она уверена: с помощью большой пятой точки можно окупить все затраты. Как только Шилпа заработает необходимую сумму, она увеличит себе грудь.
За инстаграм-аккаунтом необычной модели следят полтора миллиона человек. Там есть и рекламные публикации, за которые Шилпа получает средства.
Девушка поделилась своей историей, чтобы предупредить других представительниц прекрасного пола о последствиях некачественных пластических операций. Также она призвала пользователей Сети не зарабатывать на написании ложных отзывов о компаниях.
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