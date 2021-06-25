Бузова нашла неожиданную поддержку в лице известного режиссера

Режиссер Дмитрий Астрахан в целом дал неплохие шансы появившейся на театральных подмостках Ольге Бузовой.

Дебют экс-ведущей "Дома-2" на сцене МХАТа им. Горького стал по-настоящему резонансным событием не только для поклонников певицы, но и для всего театрального мира. Ольга Бузова сыграла шпионку под прикрытием в постановке "Чудесный грузин". Появление звезды с бэкграундом в виде телестройки на сцене легендарного московского театра вызвало нелестные отзывы многих критиков. Решился высказать свое мнение о привлечении Ольги Бузовой и заслуженный деятель искусств Дмитрий Астрахан.

Режиссер сразу оговорился, что он не смотрел спектакля с участием певицы и не может точно знать, чем продиктовано решение руководства МХАТа. Однако Астрахан не видит в этом ничего плохого, если зрители остались довольны. Мужчина подчеркнул: главное, чтобы привлеченный персонаж творчески работал на общий результат, а у публики после просмотра не наступало разочарования. Если все так, то решение было принято верно. К тому же, маркетинговые ходы никто не отменял и они тоже должны работать на спектакль – об этом сообщило издание "Вокруг ТВ".

Кстати, по признанию самой Бузовой, публика встретила ее прекрасно, а после спектакля зрители даже аплодировали стоя. Это очень воодушевило певицу и заставило ее задуматься о продолжении актерской карьеры.

Ранее об игре Ольги Бузовой свое мнение также высказал музыкальный руководитель МХАТа.