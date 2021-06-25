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Шоу-бизнес
Бузова нашла неожиданную поддержку в лице известного режиссера

Бузова нашла неожиданную поддержку в лице известного режиссера

Режиссер Дмитрий Астрахан в целом дал неплохие шансы появившейся на театральных подмостках Ольге Бузовой.
прочитано 695 раз

Дебют экс-ведущей "Дома-2" на сцене МХАТа им. Горького стал по-настоящему резонансным событием не только для поклонников певицы, но и для всего театрального мира. Ольга Бузова сыграла шпионку под прикрытием в постановке "Чудесный грузин". Появление звезды с бэкграундом в виде телестройки на сцене легендарного московского театра вызвало нелестные отзывы многих критиков. Решился высказать свое мнение о привлечении Ольги Бузовой и заслуженный деятель искусств Дмитрий Астрахан.

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Режиссер сразу оговорился, что он не смотрел спектакля с участием певицы и не может точно знать, чем продиктовано решение руководства МХАТа. Однако Астрахан не видит в этом ничего плохого, если зрители остались довольны. Мужчина подчеркнул: главное, чтобы привлеченный персонаж творчески работал на общий результат, а у публики после просмотра не наступало разочарования. Если все так, то решение было принято верно. К тому же, маркетинговые ходы никто не отменял и они тоже должны работать на спектакль – об этом сообщило издание "Вокруг ТВ".

Кстати, по признанию самой Бузовой, публика встретила ее прекрасно, а после спектакля зрители даже аплодировали стоя. Это очень воодушевило певицу и заставило ее задуматься о продолжении актерской карьеры.

Ранее об игре Ольги Бузовой свое мнение также высказал музыкальный руководитель МХАТа.

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Фото: Вячеслав Прокофьев /ТАСС
Автор: 25 июня 2021, 13:08 Источник: Вокруг ТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ольга Бузова прилюдно оголилась: как проходит фестиваль "Жара"

комментарии

Ответить:

Гость780861
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Главное пиарщикам написать лживый заголовок что именно её поддержал Астрахан и долго эти идиоты писаки будут так нагло врать ,искажая всё Это высказывание ,не относится к тупорылой бузовой
Гость780861
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Это не конкретная поддержка бузовой,а слова общие,типа вообще про всех ,Астрахан считает,что нет ничего страшного если сыграет актер со стороны ,НО ТОЛЬКО если он привлек внимание зрителей ,обычных НО не группу поддержки со стороны,что устроили показуху,хайп ,за деньги, люди проплаченные , пришли заранее, зная что надо устроить аншлаг ,тогда какая заинтересованность ? и не факт то ,что дали сведения ,про все раскупленные билеты , в зале вообще не разобрать кто обычный зритель,а кого купили
Гость780861
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Вся беда в том,что про эту шваль бузову, многие вообще ничего не знают или очень поверхностно ,можно говорить,что ничего страшного ,что бездарь сыграла в спектакле, но он не знает как,тем более не слышал безголосую, правда все , кто причастен к спектаклю и все кто получил хорошие деньги , от этого кошмара ,естественно защищают шваль , поэтому все закрыли глаза и уши на эту бездарную "актрису,"что принесла хорошую зарплату ,проплатить группе поддержки ,ей нет проблем ,у неё богатый спонсор,поэтому в зале трудно отделить обычных зрителей от проплаченных, что устроили аншлаг
й
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Достали уже с этой дурищей!
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