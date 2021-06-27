Макеева подралась в экс-супругой своего нынешнего мужа

За кулисами шоу "Прямой эфир" Анастасия Макеева и Светлана Малькова устроили скандал и потасовку.

На днях актриса вместе с супругом Романом Мальковым вновь приняли участие в ток-шоу. Также на программу пришли сын Романа и его бывшая жена.

Атмосфера на съемочной площадке была напряженной: после очередной словесной перепалки со Светланой Мальковой Анастасия Макеева покинула студию. Примечательно, что артистке даже потребовали врача. Позже выяснилось, что Анастасия и Светлана продолжили конфликт за кулисами, после чего между ними завязалась драка.

Скандальную беседу и потасовку Анастасия Макеева засняла на видео, которое после опубликовала в своих социальных сетях. Актриса обвинила соперницу в желании заработать на громком разводе. Светлана Малькова не выдержала эмоционального напряжения и ударила Макееву по руке, из-за чего она выронила телефон. После этого актриса предложила экс-супруге нынешнего мужа пройти курсы по контролю гнева.

Ответ Светланы Мальковой не заставил себя долго ждать. В своем блоге она также поделилась видео драки. На нем складывается впечатление, будто Анастасия Макеева зачинила драку. По всей видимости, Малькова смонтировала ролик так, как ей было выгодно. После того, как актриса выронила телефон, она подошла к Светлане и ударила ее по лицу, а также оттаскала ее за волосы. Очевидцы потасовки развивали разъярённых соперниц.

В доказательство своей правоты Светлана Малькова опубликовала рентгеновский снимок, на котором четко видны следы побоев.