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Шоу-бизнес
"Ходит по рукам": Вмазавшую сопернице Макееву попрекнули обилием мужчин

"Ходит по рукам": Вмазавшую сопернице Макееву попрекнули обилием мужчин

Критик Сергей Соседов оценил личную жизнь Анастасии Макеевой. По его мнению, вышедшая замуж актриса скоро разведется.
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Громкий скандал, в который попала Анастасия Макеева, набирает обороты. Публичная ссора звезды с бывшей супругой своего молодого мужа привела к жуткой драке и теперь может закончиться судом. Пока актриса решает разногласия с соперницей, Сергей Соседов делает прогнозы о развитии ее отношений с Романом Мальковым. Критик уверен — новый муж ничего не значит для звезды и скоро исчезнет из ее жизни.

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Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

Сергей Соседов отметил, что Роман Мальков далеко не первый избранник в жизни артистки, ведь она меняет любовных партнеров как перчатки. "Потом у нее будет шестой, седьмой, десятый муж. Потому что Настя уже и так ходит по мужским рукам", — объявил критик в студии ток-шоу "Прямой эфир". По мнению журналиста, актриса относится к новому супругу несерьезно и выставит его за дверь, как только наиграется в любовь.


Напомним, Анастасия Макеева сыграла свадьбу со строителем Романом Мальковым в мае этого года. Вскоре россияне узнали, что избранник артистки не платит алименты троим детям от первого брака и имеет темное прошлое. Актриса встретилась с бывшей возлюбленной супруга на телевидении и не нашла с ней общий язык. По окончании съемок передачи Анастасия Макеева и ее соперница перешли от оскорбительных слов к физическим увечьям.


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Анастасия Макеева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 27 июня 2021, 00:01 Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Свадьба со строителем и скандалы: как началась новая жизнь Анастасии Макеевой

комментарии

Ответить:

Гость781061
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Соседов, умничка, в короткой фразе, сказал все! И про Макееву, и про семью, и про их будущее. Представляю, в каком бешенстве, сейчас Макеиха. Ну, что ж, заслужила, получай по своей наглой морде.
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