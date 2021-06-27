"Ходит по рукам": Вмазавшую сопернице Макееву попрекнули обилием мужчин

Критик Сергей Соседов оценил личную жизнь Анастасии Макеевой. По его мнению, вышедшая замуж актриса скоро разведется.

Громкий скандал, в который попала Анастасия Макеева, набирает обороты. Публичная ссора звезды с бывшей супругой своего молодого мужа привела к жуткой драке и теперь может закончиться судом. Пока актриса решает разногласия с соперницей, Сергей Соседов делает прогнозы о развитии ее отношений с Романом Мальковым. Критик уверен — новый муж ничего не значит для звезды и скоро исчезнет из ее жизни.

Сергей Соседов отметил, что Роман Мальков далеко не первый избранник в жизни артистки, ведь она меняет любовных партнеров как перчатки. "Потом у нее будет шестой, седьмой, десятый муж. Потому что Настя уже и так ходит по мужским рукам", — объявил критик в студии ток-шоу "Прямой эфир". По мнению журналиста, актриса относится к новому супругу несерьезно и выставит его за дверь, как только наиграется в любовь.

Напомним, Анастасия Макеева сыграла свадьбу со строителем Романом Мальковым в мае этого года. Вскоре россияне узнали, что избранник артистки не платит алименты троим детям от первого брака и имеет темное прошлое. Актриса встретилась с бывшей возлюбленной супруга на телевидении и не нашла с ней общий язык. По окончании съемок передачи Анастасия Макеева и ее соперница перешли от оскорбительных слов к физическим увечьям.