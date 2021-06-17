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Шоу-бизнес
"Приезжай, пошалим": бывший любовник Макеевой вмешался в ее отношения с мужем

"Приезжай, пошалим": бывший любовник Макеевой вмешался в ее отношения с мужем

Певица и актриса Анастасия Макеева не сходит с первых полос газет и журналов из-за своего скандального брака. Активизировались все ее ухажеры.
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Раньше об Анастасии Макеевой мало было слышно. Все знали, что есть такая актриса, певица, она талантлива, но на этом, пожалуй, и все. Теперь же она стала дивой и раскрылась с новой стороны для своих поклонников. К Макеевой приковано пристальное внимание общественности. Все из-за недавней свадьбы. Звезда вышла замуж за Романа Малькова, который строил ей загородный дом. Мужчина ушел из семьи с четырьмя детьми.

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 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

После того, как общественность узнала, что Анастасия Макеева увела из многодетной семьи мужчину, на нее обрушилась волна травли. Но и популярность звезды выросла во сто крат.

Активизировались даже бывшие ухажеры Макеевой. Во всяком случае, таковыми они себя мнят. Один из них оказался читателем "Дни.ру". Стас Темнов намекнул, что он бывший любовник звезды. Он тщательно отслеживает все публикации о своей бывшей пассии. К одной из статей о Макеевой, в которой загорелась малейшая надежда, он оставил комментарий.

"Молодец, Настя! Будешь на родине – позвони (Стас Темнов). Вспомним молодость. Пошалим!" – написал читатель.

Напомним, Анастасия Макеева родилась 23 декабря 1981 года в Краснодаре. Ее родители были далеки от сферы искусства — мать работала инженером-геодезистом, а отец имел юридическое образование.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 июня 2021, 13:26 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Анастасия Макеева сменила профессию

комментарии

Ответить:

Гость777282
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Кажется при такой любвиобильности Макеевой,это не последний ее брак. Кто следующий?
Гость777918
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Ну как же не слышали? В начале пандемии писали какое у неё бедственное материальное положение-чуть ли не всей страной хотели скинуться, а она сама нашла выход-чтобы строителю не платить-решила за него замуж выйти..находчивая
1

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