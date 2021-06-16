"Достала так, что уже все": появились новые подробности о разводе Бородиной

Пока знаменитые супруги не делают никаких официальных заявлений, слухи о кризисе в их отношениях продолжают обрастать новыми комментариями и подробностями. Теперь о личной жизни ведущей "Дома-2" заговорила звезда реалити Лера Фрост, которую лишь на прошлой неделе видели в обществе Курбана Омарова. Женщина резко ответила Ксении Бородиной, которая после произошедшего назвала ее "эскортницей".
Общаясь со своей аудиторией в "Инстаграм", Фрост назвала ведущую "человеком с бревна", который ничего и не видел в жизни, кроме этого самого бревна. Экс-участница призналась, что она не раз пересекалась с Омаровым, так как у них есть общие друзья, и видела, как муж Бородиной в страхе "шарахается" от всех.
По мнению Фрост, ведущая "Дома-2" страдает патологической ревностью, которой она буквально извела своего мужа. Звезда реалити отметила, что Омаров больше не смог терпеть тиски своей супруги, поэтому все и закончилось. Женщина дала понять, что между супругами уже ничего нет и вряд ли что-то еще вообще может быть – об этом сообщило издание "Teleprogramma.pro".
Ранее свое мнение о возможном разводе Ксении Бородиной и Курбана Омарова высказала актриса Анна Калашникова, близко знакомая с телеведущей.
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