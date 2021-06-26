Тяжелобольная Слава теряет память

Певица Слава вынуждена исполнять песни, подглядывая в листочек с текстом.

Вчера в своих социальных сетях артистка опубликовала видео с одного из последних концертов. На нем Слава предстала перед публикой в белоснежном платье в пол. Образ дополнили массивные украшения, пышная укладка и яркий макияж.

Певица решила исполнить популярную композицию "Без тебя меня нет". Однако пела вокалистка, подглядывая в листок с текстом. Из-за того, что Слава переболела коронавирусом дважды, ее начала подводить память. Артистка обратилась к подписчикам с просьбой поддержать и понять ее. Также Слава уверена, что скоро окончательно восстановит организм.

Одними из первых подбадривающие слова написали коллеги и друзья Анита Цой и Гоша Куценко. Актер посоветовал Славе ставить пюпитр и делать вид, что она подглядывает в ноты, а не в текст.

Подписчики также поддержали певицу. Многие отметили, что лист с текстом не так страшен, ведь Слава поет без фонограммы. Примечательно, что некоторые фолловеры написали, что после коронавирусной инфекции также потеряли память.

"Ну и пусть по бумажке, не под фанеру же. Вам здоровья!", "Главное, поете вживую. Благодарим за правду", "Ничего страшного, мы сейчас все такие, без памяти", "Крепкого здоровья, не переживайте, все восстановится", – искренне прокомментировали поклонники.

Отметим, что Слава помогает дочери построить карьеру в отечественном шоу-бизнесе. Не так давно певица опубликовала видео с юным чадом, на котором они безудержно танцевали. Подписчики пока скептически относятся к таланту звездной дочери.