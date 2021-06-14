"Людям становится страшно": У певицы Славы открылись паранормальные способности

Певица Слава ошарашила телезрителей неожиданным признанием. По словам артистки, она может видеть то, что обычным людям неподвластно.

В программе "ДНК-тест" певица Слава узнала о том, к каким национальностям относились ее предки. Небольшой процент составили цыгане, чему артистка очень обрадовалась. Она объявила, что к гаданиям не пристрастилась, но паранормальные умения у нее есть, и порой они не на шутку пугают окружающих.

"Вижу личность и могу сказать, как выглядят ее родители, где она родилась, могу назвать город, описать комнату, в которой живет. Тогда людям становится страшно", — произнесла знаменитость в разговоре с известной телеведущей. Сейчас певица Слава нисколько не сомневается, что может легко находить спрятанное, в том числе живых существ, незнакомцев. Артистку даже пытались отправить на шоу соревноваться с экстрасенсами в силе, но она не решилась на такой серьезный шаг, боясь промахнуться на испытаниях.

Популярная брюнетка публично заговорила о своих экстрасенсорных возможностях не впервые. В недавнем интервью Алене Жигаловой артистка уже признавалась, что может предупреждать людей о том, что с ними случится, и таким образом им помочь. Тогда певица Слава отметила, что видеть будущее само по себе не умеет, а когда говорит о своих паранормальных способностях другим, они притупляются, поэтому старается держать язык за зубами. По словам звезды, дар такого рода, как у нее, есть у всех артистов, поскольку они развиваются в творческом направлении.

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