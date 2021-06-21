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Шоу-бизнес
Устроившую жаркие танцы дочь Славы просят перестать подражать матери: Не тянет

Устроившую жаркие танцы дочь Славы просят перестать подражать матери: Не тянет

Певица Сава активно продвигает свою дочь по карьерной лестнице. Но не все оценивают ее старания.
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41-летняя певица Анастасия Сланевская, более известная под псевдонимом Слава, показала в своем "Инстаграм" жаркие танцы с дочерью, которая во всю старалась ее копировать. Артистки записали совместное видео, на котором сменяющимися кадрами предстает то Слава, то ее дочь.

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 Слава (певица)

Слава (певица) певица

Обе были в фирменных обтягивающих просвечивающих спортивных комбинезонах на молнии, которые выгодно подчеркнули все достоинства фигур мамы и дочери. На видео фоном звучала композиция Славы "Улетела".

Подписчики Славы отметили, что она та еще горячая штучка, а вот дочь заметно отстает. Впрочем, многие встали на защиту начинающей певицы. Напомним, дочь Славы Александра Морозова, пошла по стопам звездной матери и тоже стала петь. Также она является моделью и блогером.

"Без обид, но дочь не тянет", – написали злобные комментаторы.

Напомним, недавно Слава рассказала Лолите Милявской в программе "ДНК-шоу" о своих экстрасенсорных способностях, которые становятся сильнее после употребления алкоголя.

Впрочем, с алкоголем у артистки непростые отношения. После смерти ее матери от коронавируса в Сети все чаще стали появляться слухи о том, что певица пристрастилась к спиртному.

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Слава. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 21 июня 2021, 17:53 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Райский отдых красавицы-дочки Славы

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