Устроившую жаркие танцы дочь Славы просят перестать подражать матери: Не тянет

41-летняя певица Анастасия Сланевская, более известная под псевдонимом Слава, показала в своем "Инстаграм" жаркие танцы с дочерью, которая во всю старалась ее копировать. Артистки записали совместное видео, на котором сменяющимися кадрами предстает то Слава, то ее дочь.
Обе были в фирменных обтягивающих просвечивающих спортивных комбинезонах на молнии, которые выгодно подчеркнули все достоинства фигур мамы и дочери. На видео фоном звучала композиция Славы "Улетела".
Подписчики Славы отметили, что она та еще горячая штучка, а вот дочь заметно отстает. Впрочем, многие встали на защиту начинающей певицы. Напомним, дочь Славы Александра Морозова, пошла по стопам звездной матери и тоже стала петь. Также она является моделью и блогером.
"Без обид, но дочь не тянет", – написали злобные комментаторы.
Напомним, недавно Слава рассказала Лолите Милявской в программе "ДНК-шоу" о своих экстрасенсорных способностях, которые становятся сильнее после употребления алкоголя.
Впрочем, с алкоголем у артистки непростые отношения. После смерти ее матери от коронавируса в Сети все чаще стали появляться слухи о том, что певица пристрастилась к спиртному.
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