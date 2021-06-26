Бурунов резко высказался о Петрове

В YouTube-шоу "Музыкалити" Сергей Бурунов рассказал о своем отношении к успешной карьере Александра Петрова.

Александр Петров – один из самых высокооплачиваемых и популярных актеров в России, что часто раздражает его коллег. На днях в программе Максима Галкина Сергей Бурунов высказался по этому поводу.

В шоу, помимо актера, принимала участие блогер Аня Покров. Ведущий предложил звездам провести мини-интервью. Суть его заключалась в том, что Галкин перечислял провокационные вопросы, на которые участники должны были либо промолчать, либо ответить: "Откуда ты знаешь?".

Максим Галкин спросил:

"Вас бесит, что везде снимается Александр Петров?".

Сергей Бурунов, смеясь, тут же ответил:

"Откуда ты знаешь?".

Примечательно, что от актера досталось и Ане Покров. Бурунов признался, что не понимает тиктокеров и даже презирает их. Также он отметил, что не признает тенденцию, когда люди без специального образования лезут в кино или на сцену. Аня, по всей видимости переняв опыт Вали Карнавал, сдержанно реагировала на заявления Сергея, чем и избежала конфликт. Примечательно, что сама Покров недавно начала выпускать авторские песни. Но при этом себя профессиональной певицей она не считает.

"После этой программы я отращиваю бороду и уезжаю ловить рыбу. Мне бы хотелось, если человек выходит на сцену, то хотел что-то высказать. Я хочу слышать посыл и понимать!", – недовольно подытожил Сергей Бурунов.

Также в эфире шоу звучала популярная песня "Сон" исполнителя Ramil’. Актер вновь осудил композицию за то, что в ней нечетко проговариваются слова, а также отсутствует смысл. Покров всячески защищала Рамиля и говорила, что он классный парень. Однако, по мнению Бурунова, "классный парень – это не профессия".