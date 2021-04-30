"Провел обряд": Бурунова обвинили в конфузе Петрова на красной дорожке

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" оконфузилась на красной дорожке. Александр Петров ловко выпутался из ситуации.

В Москве состоялась церемония закрытия Московского международного кинофестиваля. Среди гостей вечера был замечен актер сериалов "Полицейский с Рублевки", "Метод", фильмов "Лед" и "Текст" Александр Петров.

Этот выход знаменитости в свет немного омрачил неприятный эпизод. Петров поскользнулся на ковровой дорожке. Александр чудом устоял на ногах и уберег пятую точку от травмы.

В личном микроблоге актер высмеял неловкость, которая с ним произошла. Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" опубликовала кадры, на которых запечатлен момент падения. В подписи к публикации артистс юмором поблагодарил педагога Андрея Миронова, кафедру сценического движения ГИТИСа и футбольным тренировкам, которые он посещал в детстве.

Поклонники пришли к выводу, что к неприятности, которая приключилась с Александром Петровым, причастен артист Сергей Бурунов. Дескать, коллега наколдовал беду Александру.

"😂 Черт побери. Бурунов провел-таки обряд😂", – смеются пользователи Сети.

Отметим, Сергей Бурунов и Александр Петров вместе снимались в сериале "Полицейский с Рублевки". Знаменитостей связывает несколько странная дружба. Создается впечатление, что Сергей относиться к младшему товарищу с некоторым снисхождением. В одном из интервью Бурунов признался, что Петров напоминает ему маленького ребенка. Иногда Александр ведет себя неуважительно по отношению к коллеге.

Звезды сериала "Полицейский с Рублевки" постоянно подшучивают друг над другом. Например, однажды Петров подарил Бурунову на день рождения комплект футболок. На одной из них был напечатан портрет Александра. На других были надписи, сообщающие о том, что Петров – гений и лучший.