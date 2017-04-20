Марина Зудина нарасхват у мужчин на "Золотой маске"

В столичном Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко состоялось награждение 23-й Российской Национальной театральной премии "Золотая маска". Престижное мероприятие посетило множество представителей творческой интеллигенции. Свои награды получили Данила Козловский, Евгения Симонова, Олег Табаков, Владимир Этуш и многие другие. Особое внимание привлекла к себе актриса Елизавета Боярская, пришедшая на церемонию в платье с головокружительным декольте. А несравненная Марина Зудина была буквально нарасхват у мужчин.