Марина Зудина нарасхват у мужчин на "Золотой маске"

В столичном Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко состоялось награждение 23-й Российской Национальной театральной премии "Золотая маска". Престижное мероприятие посетило множество представителей творческой интеллигенции. Свои награды получили Данила Козловский, Евгения Симонова, Олег Табаков, Владимир Этуш и многие другие. Особое внимание привлекла к себе актриса Елизавета Боярская, пришедшая на церемонию в платье с головокружительным декольте. А несравненная Марина Зудина была буквально нарасхват у мужчин.
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