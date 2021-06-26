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Шоу-бизнес
Ведущий "Матч ТВ" вывел Бузову на чистую воду после скандального эфира

Ведущий "Матч ТВ" вывел Бузову на чистую воду после скандального эфира

Бывший спортсмен и телеведущий Илья Трифанов рассказал, как вела себя Ольга Бузова до и после скандального эфира на телеканале "Матч ТВ".
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В интервью для ютуб-канала "Едим спорт" Илья Трифанов признался, что до съемок положительно относился к Ольге Бузовой, поскольку от своего друга, фигуриста Дмитрия Соловьева, он слышал только хорошее о бывшей ведущей реалити-шоу "Дом-2".

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Перед эфиром Трифанов зашел в гримерку к Бузовой. Он рассказал, что застал звезду телестройки в весьма откровенном виде. Мол, телеведущая в прозрачном комбинезоне и без нижнего белья даже не старалась прикрыться. Более того, Ольга предложила Илье остаться и полюбоваться на нее в таком виде. Он же был смущен и отворачивался.

Первая неприятность, которая произошла во время того эфира – опоздание Бузовой. Телеведущая не торопилась в кадр, поэтому Трифанову пришлось тянуть время. А во время рекламной паузы Ольга сообщила Илье, что у нее конфликт с Дмитрием Губерниевым, который должен был присоединиться к беседе через пару минут.

Трифанов не успел сориентироваться, он не понял, что эфир нужно было спасать. Бузова сразу же начала нагнетать обстановку. Когда Губерниев вышел на связь со студией, телеведущая заявила, что спортивный комментатор – ее фанат, который будет сейчас просить прощения.

Ведущий "Матч ТВ" ожидал, что Дмитрий отреагирует незамедлительно и в своей манере ответит Ольге, однако не мог предположить, что звезда "Дома-2" разрыдается прямо в эфире. Причем, и это Илья увидел не сразу, поскольку в тот момент телеведущая повернулась к нему спиной.

По словам Ильи Трифанова, после съемок Ольга Бузова в гримерке снова рыдала. Звезда телестройки была возмущена тем, что ее унизили и обвинили в пьянстве, причем за этот эфир она не получила ни копейки.

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Фото: Дмитрий Рогулин/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 26 июня 2021, 11:45 Источник: YouTube-канал "Едим спорт"
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