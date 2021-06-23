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Шоу-бизнес
Все-таки запретили: затея Бузовой с коньяком с треском провалилась

Все-таки запретили: затея Бузовой с коньяком с треском провалилась

История с Ольгой Бузовой и коньяком получила продолжение.
прочитано 799 раз

Полторы недели назад шоу-бизнес сотряс скандал с участием новоиспеченной актрисы МХАТ им. Горького и комментатора "Матч ТВ" Дмитрия Губерниева. Журналист неудачно пошутил над артисткой, уточнив, перестала ли та пить коньяк по утрам. Вместо ответа он получил истерику в прямом эфире.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Стоит отметить, что и раньше Ольгу Бузову многие пытались уличить в алкоголизме, однако все обвинения оказались голословными. Вероятно, желая монетизировать интерес народа к своей персоне и спиртному, звезда решила запустить собственную линию напитков "под градусом".

Артистка подала в Роспатент документы для регистрации товарных знаков на пиво, водку, коньяк и виски. Однако все оказалось не так просто. Звезде запретили выпускать коньяк под названием Buzcognac и пиво Buzbeer. В первом случае отказ связан с тем, что с недавних пор слово "коньяк" могут использовать только виноделы из французского департамента Шаранта. Во втором же случае наименование уж больно похоже на уже существующую марку хмельного напитка.

С водкой и виски у Ольги Бузовой дела обстоят лучше, названия зарегистрировали. Так что, возможно, скоро на прилавках магазинов появится Buzvodka и Buzwhiskey.

Напомним, в начале лета поющая ведущая дебютировала на сцене МХАТ им. Горького в спектакле про Иосифа Сталина "Чудесный грузин". Артистка исполнила роль кабаре-певицы Бэллы Шанталь.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 23 июня 2021, 17:00 Источник: Телеграм-канал Mash ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Гость783175
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Думаю,что толстомордый самовлюбленный мужлан Губерниев ничем не лучше Бузовой.Какая бы она не была певица,актриса-не нам судить.Раз она сколотила себе САМА состояние и имеет своих поклонников,значит мы ей не судьи.Кому не нравится Бузова-не смотрите и не слушайте.А пиариться здоровому мужику вроде Губерниева-позор.Таких "талантливых" как Бузова в России пруд пруди.Но...именно она стала всем костью в горле.Это не что иное,как зависть.
Гость783767
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Используют ее и на ней зарабатывают.
Гостья
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Существо Бузова, шестёрка, марионетка, кукла на верёвочках, куда кукловод дёрнет, туда она и дрыгнется! Целая команда кормится на её дрыганье, по словам А. Разина, около сотни человек! Сама по себе Бузло убыточна, за что ни возьмётся - всё прахом! Но, если отмывать денежки через её "творчество"и <цензура>. доход превысит все расходы во мнооого раз! И эти денежки уже будут "чистыми" и легальными! Поэтому эту "прачку" и суют во все щели её хозяева "арчеры". Вот как-то так, думается мне, иначе кому нужна "недо..." Что то активность Арчера зашкаливает, скорее какие то крупные дела проворачивают
Гость782482
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Гость780861
Только пусть, на бутылках, будет не только название ,но и фото бузовой,тогда может быть многие бросят пить , был же такой инцидент , когда на бутылке вина появилась фотка бузовой и ВСЁ,, перестали покупать вино ,а раньше эту марку покупали Может быть хоть здесь бузова принесет какую то пользу
Ощущение, что арчер как с цепи сорвался,уже не знает ,как деньги нахапать от деятельности ,хоть какой то , бузовой
добавлю на бутылке "появилась фотка бузовой" в .......трусаааах с жирными ляшками
Гость780861
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Только пусть, на бутылках, будет не только название ,но и фото бузовой,тогда может быть многие бросят пить , был же такой инцидент , когда на бутылке вина появилась фотка бузовой и ВСЁ,, перестали покупать вино ,а раньше эту марку покупали Может быть хоть здесь бузова принесет какую то пользу
Ощущение, что арчер как с цепи сорвался,уже не знает ,как деньги нахапать от деятельности ,хоть какой то , бузовой
1

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