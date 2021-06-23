Все-таки запретили: затея Бузовой с коньяком с треском провалилась

История с Ольгой Бузовой и коньяком получила продолжение.

Полторы недели назад шоу-бизнес сотряс скандал с участием новоиспеченной актрисы МХАТ им. Горького и комментатора "Матч ТВ" Дмитрия Губерниева. Журналист неудачно пошутил над артисткой, уточнив, перестала ли та пить коньяк по утрам. Вместо ответа он получил истерику в прямом эфире.

Стоит отметить, что и раньше Ольгу Бузову многие пытались уличить в алкоголизме, однако все обвинения оказались голословными. Вероятно, желая монетизировать интерес народа к своей персоне и спиртному, звезда решила запустить собственную линию напитков "под градусом".

Артистка подала в Роспатент документы для регистрации товарных знаков на пиво, водку, коньяк и виски. Однако все оказалось не так просто. Звезде запретили выпускать коньяк под названием Buzcognac и пиво Buzbeer. В первом случае отказ связан с тем, что с недавних пор слово "коньяк" могут использовать только виноделы из французского департамента Шаранта. Во втором же случае наименование уж больно похоже на уже существующую марку хмельного напитка.

С водкой и виски у Ольги Бузовой дела обстоят лучше, названия зарегистрировали. Так что, возможно, скоро на прилавках магазинов появится Buzvodka и Buzwhiskey.

Напомним, в начале лета поющая ведущая дебютировала на сцене МХАТ им. Горького в спектакле про Иосифа Сталина "Чудесный грузин". Артистка исполнила роль кабаре-певицы Бэллы Шанталь.