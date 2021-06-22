"Мохнатый внутри": странную забаву экс-возлюбленного Бузовой сделали достоянием общественности

Блогер и певец Давид Манукян принял участие в "ТТ шоу" и дал откровенное интервью. С одним из заданий программы он не справился.

Давид Манукян стал гостем "ТТ шоу" на "Ютуб" и поучаствовал в каверзной игре. Ведущий предложил ему закрыть глаза медицинской маской и угадывать, что за предмет находится в стеклянном аквариуме.

Так, одним из первых в чаше оказался резиновый фаллос, название которого Дава не смог произнести вслух и визжал как довчонка, нащупав его.

Затем ведущий попросил Даву дать ему руку, которая ему менее нужна. Он поднес руку блогера к электрическому массажеру и попытался засунуть ее внутрь. Однако это оказалось не так легко.

"Раз наш гость категорически отказывается совать руку в неведомое, я тебе покажу, что это был всего навсего массажер для руки. А ты устроил тут скандал", – сказал ведущий. "Так он там мохнатый внутри какой-то", – ответил Дава. "Тебе не привыкать, друг мой", – съязвил ведущий.

Ранее "Дни.ру" писали, что Давид Манукян предложил кандидатуру поющей ведущей Ольги Бузовой на должность тренера сборной России по футболу. Он отметил, что звезда отлично освоила бы эту профессию, ведь она берется практически за все, при этом ей не требуется профессионального образования. Ольга Бузова ранее заявляла, что смогла бы настроить российских футболистов на нормальную игру, если бы ее пустили к ним в раздевалку перед матчем.