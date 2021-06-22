Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Онкобольной Розенбаум тает на глазах
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
"Тело очень неприятное": полуголый муж Королевой в памперсах вызвал оторопь
Разъяренная Ведищева откровенно о подлости Варлей: Зачем она лезет?
партнеры
Вторник
22 июня
Лента новостей
21:01
В день начала ВОВ Латушко сравнил Лукашенко с Гитлером
20:53
"Я не вакцинировался": Егор Бероев устроил прилюдную провокацию
20:35
Зеленский объявил о переговорах с Меркель
20:12
"Как заноза": брошенной Айзе Анохиной предрекли множество страданий
20:02
Под Москвой отметили рост числа ЧП на воде с детьми
19:53
Путин заявил, что США организовали переворот на Украине
19:44
"Мохнатый внутри": странную забаву экс-возлюбленного Бузовой сделали достоянием общественности
19:16
Путин и Меркель провели переговоры по телефону
18:58
Втянутый в гей-скандал Манукян публично пощупал резиновый фаллос
18:43
Тодоренко оказалась в больнице в чужой стране: Я плакала
18:39
Эксперт Солодков: Санкции ЕС лишат режим Лукашенко валютных поступлений
18:39
Зарезавшая подругу вожатая рассказала о преступлении
18:20
Песков рассказал о дискриминации непривитых россиян
18:17
"Наворачиваются слезы": Арзамасову увезли в больницу
18:12
"Красивое ухоженное тело": женатый Пригожин облизал молодую певицу
18:09
Под Москвой двух вьетнамок засыпало в землянке
18:08
Долина слегла со страшной болезнью после странного подарка от Вали Карнавал
17:56
В Красноярске таксист перерезал парню горло осколком бутылке
17:32
Родригес нашел способ насолить Лопес после интрижки с Беном Аффлеком
17:32
Самбурская взорвалась после вопроса о замужестве: Пошел ты
17:30
"Здесь он не был ни разу": забывшему дорогу на могилу Фриске Шепелеву дали под дых
17:11
Павловский: Лукашенко – это головная боль для Путина
16:50
Тимберлейк перестал скрывать детей от публики
16:45
"Это очень хорошо": заядлый болельщик Боярский порадовался провалу российских футболистов
16:34
В Эстонии заявили об опасности режима Лукашенко для Европы
16:19
Дочери Бородиной подарили на 12-летие валюту и белье
16:14
"Сладкий вкус свободы": родившая Караулова оставила ребенка
15:56
Оголившаяся молодая супруга Петросяна прикрыла пышную грудь макаронами
15:54
50-летнюю Кудрявцеву заподозрили в употреблении "таблеток от бессмертия"
15:35
Мясников раскрыл опасность новых штаммов коронавируса
15:27
Собянин ввел новые ограничения для предотвращения распространения COVID-19
15:27
Переболевшего ковидом Кузьмина невозможно узнать после выписки
15:19
Манукян вступился за Бузову после очередного скандала
15:19
"Боюсь подвести": онкобольная Крючкова откровенно об усталости и одиночестве
14:55
Новая избранница Абрамовича не постеснялась задрать ногу на глазах у детей
14:49
Кто чаще всего звонит Путину по прямой линии
14:46
Отказ от карьеры в Москве и смерть жены: как сложилась судьба советского актера Андрея Анкудинова
14:42
В Госдуме предложили повысить налог для богатых
14:31
"Самое неприличное поражение": разочарованный Лещенко отхлестал сборную России по футболу
14:30
В Подмосковье врачи спасли мужчину с остановившимся сердцем
14:22
Вайкуле сообщила грустную новость после веселой гулянки на юбилее Галкина
14:19
"Потеряла способность жить": измученная переживаниями дочь Заворотнюк сделала признание
14:01
Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19
13:53
"Отменно работающая интуиция": Бородина намекнула на измену мужа
13:53
"Горячая штучка!": Варнава сверкнула прелестями в прозрачном наряде
13:37
Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни
13:34
В Госдуме предложили новую льготу для многодетных семей
13:34
Тихановская о возможной отмене санкций ЕС против Белоруссии: Это путь в никуда
13:33
"Поимка, суд и допросы": обнародованы детали дальнейшей судьбы Нагиева
13:27
В Кремле ответили на слухи о разработке правительством программы по чипированию людей
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"У Димы проблемы": Почему Дюжев внезапно исчез
Тихановская призвала готовиться к уходу Лукашенко в этом году
Мать Королевой назвала размер американской пенсии: Ни дня не работала
Тихановская о возможной отмене санкций ЕС против Белоруссии: Это путь в никуда
Наташа Королева о первом сексе с Игорем Николаевым: По-другому воспитана
Латушко заявил о начале подпольной борьбы против Лукашенко
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Мохнатый внутри": странную забаву экс-возлюбленного Бузовой сделали достоянием общественности

"Мохнатый внутри": странную забаву экс-возлюбленного Бузовой сделали достоянием общественности

Блогер и певец Давид Манукян принял участие в "ТТ шоу" и дал откровенное интервью. С одним из заданий программы он не справился.
прочитано 450 раз

Давид Манукян стал гостем "ТТ шоу" на "Ютуб" и поучаствовал в каверзной игре. Ведущий предложил ему закрыть глаза медицинской маской и угадывать, что за предмет находится в стеклянном аквариуме.

ПО ТЕМЕ

Втянутый в гей-скандал Манукян публично пощупал резиновый фаллос

Манукян вступился за Бузову после очередного скандала

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Так, одним из первых в чаше оказался резиновый фаллос, название которого Дава не смог произнести вслух и визжал как довчонка, нащупав его.

Затем ведущий попросил Даву дать ему руку, которая ему менее нужна. Он поднес руку блогера к электрическому массажеру и попытался засунуть ее внутрь. Однако это оказалось не так легко.

"Раз наш гость категорически отказывается совать руку в неведомое, я тебе покажу, что это был всего навсего массажер для руки. А ты устроил тут скандал", – сказал ведущий. "Так он там мохнатый внутри какой-то", – ответил Дава. "Тебе не привыкать, друг мой", – съязвил ведущий.

Ранее "Дни.ру" писали, что Давид Манукян предложил кандидатуру поющей ведущей Ольги Бузовой на должность тренера сборной России по футболу. Он отметил, что звезда отлично освоила бы эту профессию, ведь она берется практически за все, при этом ей не требуется профессионального образования. Ольга Бузова ранее заявляла, что смогла бы настроить российских футболистов на нормальную игру, если бы ее пустили к ним в раздевалку перед матчем.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 22 июня 2021, 19:44 Источник: "ТТ шоу" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Гей-парад", свадебный лимузин и совместный клип: как развиваются отношения Киркорова и Манукяна

комментарии

Ответить:

Гостья
Пожаловаться Ответить
Что бузова так рвется в раздевалку к мужикам , она уверена в своем профессионализме из притона ,но Черчесов не пустил ,значит знает историю,как она приставала к игрокам пока мужа не было ,приходила,приезжала , вот и решили предупредить Тарасова ,какая жена у него ,поэтому перед матчем на трибунах начали кричать "Бузова проститутка" вот и сейчас рвется бузова ,вспомнила молодые годы
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни

Роскошная дама потрясла народ
Шоу-бизнес

Вайкуле сообщила грустную новость после веселой гулянки на юбилее Галкина

Надежды рухнули
Политика

Эксперт Солодков: Санкции ЕС лишат режим Лукашенко валютных поступлений

Президент Белоруссии попал в затруднительное положение
Шоу-бизнес

Втянутый в гей-скандал Манукян публично пощупал резиновый фаллос

Блогер испытал удовольствие

Гороскоп

Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+